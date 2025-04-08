Взять из плена: Нетаньяху и Трамп обсудили судьбу заложников в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибыл в Вашингтон для срочных переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. Одной из тем встречи стала судьба оставшихся в плену в Газе заложников. Среди них — уроженец Донбасса Максим Харкин. Видео с ним 5 апреля впервые опубликовало движение ХАМАС, это стало подтверждением того, что Максим может быть жив. Лидеры также обсудили наложенные США на Израиль 17-процентные таможенные пошлины: тариф оказался выше базовых 10%, установленных для большинства арабских стран.

Состояние Максима Харкина в плену

Нетаньяху приехал в Вашингтон 6 апреля вечером на фоне ухудшающейся ситуации в секторе Газа. На повестке визита — вопрос освобождения оставшихся у ХАМАС пленных. Среди них — Максим Харкин, впервые появившийся с момента похищения на видео, распространенном движением 5 апреля. Согласно израильской газете Haaretz, премьер пытается убедить американскую сторону усилить давление на посредников — Катар и Египет — с тем, чтобы склонить ХАМАС хотя бы к временному перемирию в обмен на освобождение части живых заложников. Как отмечают источники газеты, еврейское государство рассчитывает на промежуточное решение, позволяющее вернуть домой людей, не прекращая военную операцию в Газе.

35-летний Максим Харкин — уроженец Донецка, сын российской гражданки Талы Харкиной. У него есть маленький ребенок. Кроме того, Максим был основным кормильцем для своей матери и несовершеннолетнего брата. Его не включили в список заложников, освобождаемых в первой фазе. В офисе премьера Биньямина Нетаньяху ранее заявляли «Известиям», что власти еврейского государства не располагают информацией о состоянии Максима и о том, отпустят ли его на последующих этапах сделки. В ХАМАС же отмечали «Известиям», что Максим не был включен в первую фазу, поскольку он якобы был военным.

5 апреля палестинское движение опубликовало видео с Максимом Харкиным. Это стало первым подтверждением того, что он может быть жив. Перед этим ХАМАС также выложило видеоролик с размытой аудиодорожкой, однако близкие Харкина узнали его голос на записи. По просьбе семьи израильские СМИ отказались публиковать само видео и детали его содержания.

Между тем судьба Харкина вызывает обеспокоенность и в Москве. После освобождения в феврале российского гражданина Александра Труфанова, проведшего в плену 498 дней, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва продолжит добиваться скорейшего возвращения Максима Харкина домой. Вопрос его освобождения остается одним из приоритетов российской дипломатии в регионе.

Как можно освободить заложников ХАМАС

По данным Haaretz, все оставшиеся пленные удерживаются в разветвленной системе тоннелей под Газой. Согласно израильским оценкам, из 59 заложников живы 24, включая Харкина. Частичная сделка с ХАМАС при посредничестве Катара и Египта может дать шанс спасти хотя бы тех, кто, как предполагается, еще жив.

Тем временем после срыва перемирия израильские войска вернули контроль над 40% территории сектора Газа. Как рассказал «Известиям» палестинский эксперт по вопросам безопасности Мухаммед Аль-Масри, спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, курирующий ход переговоров, выдвинул план передачи группы заложников.

Однако, по словам эксперта, ХАМАС заявило, что этот вопрос должен быть решен на последующем этапе, и отказалось от предложения. Тогда посредники вмешались в процесс и выдвинули альтернативную инициативу: освободить пятерых живых заложников и передать 11 тел пленных в обмен на немедленное начало второго этапа переговоров.

Позднее CNN сообщил, что в ХАМАС согласились на новый египетский план обмена пленными. Однако остается неясным, приведет ли это к реальному прогрессу в переговорах или стороны вновь зайдут в тупик.

В понедельник Египет посетил президент Франции Эммануэль Макрон. В Каире он встретился с лидером Египта Абделем Фатахом ас-Сиси и королем Иордании Абдаллой II. На пресс-конференции Макрон заявил: ХАМАС не должно участвовать в управлении Газой, отметив, что движение «больше не представляют угрозу для Израиля». Макрон также подчеркнул, что он выступает против перемещения населения или аннексии территорий в Газе и на Западном берегу.

США наложили таможенные пошлины на Израиль

Примечателен и сам путь Нетаньяху в Вашингтон. Чтобы избежать рисков экстренной посадки в странах, которые могут выполнить ордер Международного уголовного суда об аресте израильского премьера, самолет Нетаньяху обошел территорию Ирландии, Исландии и Нидерландов. Вместо прямого маршрута борт сделал крюк в 400 км через Хорватию, Италию и Францию.

Помимо вопроса заложников во время переговоров с Трампом Нетаньяху обсудил также введенные США пошлины на израильский экспорт — 17-процентный тариф, который грозит серьезно ударить по экономике еврейского государства. Руководство Израиля было удивлено, когда Дональд Трамп включил его в список стран, на чьи экспортные товары в США вводятся повышенные пошлины.

Ставка в 17% оказалась существенно выше базовых 10%, установленных Вашингтоном для большинства арабских стран. Это решение стало особенно болезненным на фоне недавнего заявления министра финансов Бецалеля Смотрича об отмене всех пошлин на американские товары — жест, который, как надеялись в Израиле, защитит страну от ответных мер.

Главный экономист министерства финансов Шмуэль Абрамзон заявил, что Израиль будет добиваться их смягчения через переговоры с Белым домом: «Мы ожидали подобного шага, но масштаб пошлины оказался неожиданным. У нас есть рабочие каналы связи с администрацией США, и я уверен, что в ходе диалога нам удастся смягчить последствия».

США — крупнейший торговый партнер Израиля. В 2024 году его экспорт в Америку, включающий алмазы, медицинское оборудование, фармацевтику и электронику, достиг $22 млрд. Новые пошлины могут серьезно ударить по ключевым отраслям. Ассоциация промышленников Израиля предупреждает, что экспорт будет нести ежегодные потери в размере $2,3 млрд от тарифов, если они останутся на уровне 17%, а до 26 тыс. человек могут и вовсе потерять свою работу.

По данным Ynet, во время визита в Будапешт 3 апреля Биньямин Нетаньяху и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провели телефонный разговор с Трампом, во время которого обсуждались новые пошлины. Американский президент предложил израильскому премьеру срочно приехать в Вашингтон для обсуждения нюансов. Несмотря на первоначальные планы вернуться в Израиль после четырехдневного визита в Венгрию, Нетаньяху принял решение полететь в США.