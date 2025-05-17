В Крыму указали на возможное изменение курса Украины по отношению к РФ
В будущем Украина изменит курс и вернется к единству с Россией. Об этом 17 мая сообщил глава парламента Крыма Владимир Константинов.
«Украинский народ дружными рядами пойдет в наш Русский дом, постучится обратно. Это случится, когда они намаются в своих Европах и поймут, что их будущее — в единстве с Россией», — заявил он в беседе с «РИА Новости».
По его словам, к тому времени у украинской стороны появится «новый Богдан Хмельницкий». Константинов подчеркнул, что убежден в данном вопросе, и уточнил, что для такого исхода необходимо время.
Накануне военный историк Роланд Попп заявил о косвенном участии стран Европы в конфликте с Россией путем поставок вооружения Украине. Кроме того, эксперт отметил, что вступление в военную конфронтацию с НАТО не имеет особого смысла для Москвы.
Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал европейских лидеров начать вести диалог с президентом РФ Владимиром Путиным. По его словам, это необходимо для урегулирования украинского конфликта.