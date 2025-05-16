Страны Европы косвенно участвуют в конфликте с Россией путем поставок вооружения Украине. Об этом 16 мая сообщил военный историк Роланд Попп в интервью газете Berliner Zeitung.

«Европейцы активно включились в этот конфликт, в крайнем случае поставляя тяжелое вооружение. С точки зрения России европейцы несут ответственность за гибель десятков тысяч российских солдат. Возможно, это не прямое участие в конфликте, но косвенное», — сказал Попп.

Историк заявил, что вступление в военную конфронтацию с НАТО не имеет для России особого смысла. Также, по его словам, поставка Германией крылатых ракет Taurus не сможет переломить ситуацию на поле боя.

«Если Taurus будут использовать на Украине, то его возможное применение в ФРГ будет ограничено. Если страна видит серьезную угрозу собственной безопасности, то ей ни в коем случае не следует поставлять такие системы за границу», — подчеркнул историк.

15 мая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявила, что правительству ФРГ следует прекратить поставки оружия Украине и начать диалог для восстановления отношений с Россией. В АдГ добавили, что решение немецких властей засекретить данные о поставках Украине крылатых ракет Taurus и другого вооружения является попыткой скрыть информацию от своих граждан.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 мая подчеркнула, что продолжение поставок оружия Украине отдаляет перспективы по урегулированию конфликта. Такие действия, наоборот, ведут к эскалации.