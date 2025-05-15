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В АдГ потребовали от правительства ФРГ остановить поставки оружия Украине

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Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
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Правительству Германии следует прекратить поставки оружия Украине и начать диалог для восстановления отношений с Россией. Об этом 15 мая заявила партия «Альтернатива для Германии» (АдГ).

«В чем смысл этой игры со временем, этой смеси лингвистического запутывания и бряцания оружием? В то время как общественность намеренно держат в неведении, проводится политика конфронтации за счет Европы. Вместо честной дипломатии мы наблюдаем управление эскалацией», — говорится в сообщении партии в социальной сети Х (бывш. Twitter).

В АдГ сообщили, что решение властей ФРГ засекретить данные о поставках Украине крылатых ракет Taurus и другого вооружения является попытками скрыть информацию от своих граждан.

В партии потребовали немедленного прекращения всех поставок оружия в зоны боевых действий, возврата к дипломатическим решениям и интеграции России в общеевропейский мирный порядок.

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Министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль 12 мая сообщил, что Германия готова продолжить поставки вооружений Украине, если Москва и Киев не придут к соглашению о прекращении огня. По словам Вадефуля, ФРГ всегда четко показывала свою готовность к дальнейшим поставкам вооружений украинской стороне.

В этот же день портал Euractiv заявил, что правительство Германии больше не будет открыто комментировать возможную передачу Украине крылатых ракет Taurus. Новое руководство страны решило сохранить конфиденциальность в вопросах военной помощи, включая поставки дальнобойных систем.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 6 мая подчеркнула, что продолжение поставок оружия Украине отдаляет перспективы по урегулированию конфликта. Такие действия, наоборот, ведут к эскалации.

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