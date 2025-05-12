Реклама
Прямой эфир
Мир
В ООН выразили воодушевление инициативой РФ по прямым переговорам с Украиной
Спорт
Россиянка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Риме
Общество
Режиссер Карен Шахназаров поделился воспоминаниями о теплой дружбе с Гребешковой
Мир
СМИ сообщили о прекращении публичного обсуждения поставок ракет Taurus Киеву в ФРГ
Мир
На Украине указали на обнуление Трампом ультиматума Европы к РФ
Мир
Захарова назвала предложенное Западом перемирие попыткой дать Киеву передышку
Мир
Заложник ХАМАС с гражданством США был передан израильским военным
Спорт
«Пари НН» обыграл «Крылья Советов» со счетом 5:2 в матче РПЛ
Мир
Индийские СМИ сообщили о стрельбе и перехвате беспилотников на границе с Пакистаном
Мир
EUobserver раскрыло планы ЕС ввести новые ограничения против танкеров РФ
Мир
Французский депутат указал на стремление Макрона продолжать украинский конфликт
Мир
В Ровенской области двое молодых людей попытались взорвать полицейских
Мир
Зеленский заявил о готовности к прямым переговорам с Путиным
Мир
Власти Пакистана заявили о завершении военной операции против Индии
Общество
Россияне могут получить компенсацию за переохлаждение на рабочем месте
Мир
Посол Андреев заявил о прекращении работы РФ и Польши в Калининградской области
Мир
Эрдоган назвал переговоры с Путиным по Украине содержательными

СМИ сообщили о прекращении публичного обсуждения поставок ракет Taurus Киеву в ФРГ

Euractiv: правительство ФРГ перестанет публично обсуждать поставки ракет Taurus Киеву
0
Фото: TASS/ABACA
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Правительство Германии больше не будет открыто комментировать возможную передачу Украине крылатых ракет Taurus. Об этом 12 мая сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники в немецком минобороны.

По информации издания, новое руководство страны решило сохранить конфиденциальность в вопросах военной помощи, включая поставки дальнобойных систем.

Представитель минобороны ФРГ отметил, что значение ракет Taurus в общественных дебатах «было переоценено», и подчеркнул, что Германия продолжит поддержку Украины, но «без раскрытия конкретики».

Копии наперевес: чем Европа заменит американское оружие для Украины
Полных аналогов РСЗО типа HIMARS у нее нет, а танками делиться страны ЕС не намерены

Ранее в этот день министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия готова продолжить поставки вооружения Украине, если Москва и Киев не придут к соглашению о прекращении огня. Уточнялось, что парламентарии прошлого созыва показали, что при необходимости могут принять еще один пакет помощи на €3 млрд.

7 мая вступивший в должность канцлера Германии Фридрих Мерц ушел от вопроса журналиста телеканала ZDF о поставках Киеву крылатых ракет Taurus. Однако он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может положиться на него и Германию.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025