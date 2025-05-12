СМИ сообщили о прекращении публичного обсуждения поставок ракет Taurus Киеву в ФРГ

Правительство Германии больше не будет открыто комментировать возможную передачу Украине крылатых ракет Taurus. Об этом 12 мая сообщает портал Euractiv со ссылкой на источники в немецком минобороны.

По информации издания, новое руководство страны решило сохранить конфиденциальность в вопросах военной помощи, включая поставки дальнобойных систем.

Представитель минобороны ФРГ отметил, что значение ракет Taurus в общественных дебатах «было переоценено», и подчеркнул, что Германия продолжит поддержку Украины, но «без раскрытия конкретики».

Ранее в этот день министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что Германия готова продолжить поставки вооружения Украине, если Москва и Киев не придут к соглашению о прекращении огня. Уточнялось, что парламентарии прошлого созыва показали, что при необходимости могут принять еще один пакет помощи на €3 млрд.

7 мая вступивший в должность канцлера Германии Фридрих Мерц ушел от вопроса журналиста телеканала ZDF о поставках Киеву крылатых ракет Taurus. Однако он отметил, что президент Украины Владимир Зеленский может положиться на него и Германию.