Копии наперевес: чем Европа заменит американское оружие для Украины

В Германии закончились запасы советских танков Т-72. Франция планирует заняться разработкой замены американской реактивной системы залпового огня на колесном шасси HIMARS. Если американская военная помощь Украине не возобновится, то как и чем будет компенсировать Европа ее отсутствие? Сможет ли она обеспечить и Украину, и собственные потребности современными системами вооружений — в материале «Известий».

Есть ли у ЕС аналоги ракетных систем из США

После того как Соединенные Штаты объявили о приостановке военной помощи Украине, ситуация может стать критической для ее снабжения. В частности, потому что не все американские системы вооружений Европа способна оперативно заменить своими.

10 апреля 2025 года появилась информация о планах Франции разработать замену американским ракетным комплексам HIMARS и MLRS. На вооружении армии Франции находятся уже достаточно устаревшие комплексы Lance-roquettes unitaire (LRU), которые являются полным аналогом американского комплекса M270 MLRS местного производства. Проблема французов в том, что на случай прекращения американских поставок эти комплексы потребуют разработки и создания собственных ракет для них, а также и обновления электронной начинки. Эти работы начаты, но пока ожидается, что только в 2026-м могут начаться испытания прототипов.

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Других полных аналогов РСЗО типа HIMARS в Европе нет, только гибридные установки. В частности, Польша c 2023 года начала получать на вооружение систему залпового огня HOMAR-K, которая представляет из себя польское шасси Jelcz и южнокорейскую пусковую установку К239, близкую по идеологии к HIMARS — фактически это чуть более современный ее аналог с вдвое большим боекомплектом.

По-прежнему часть компонентов будет производиться в Южной Корее, но ракеты калибра 239 мм по лицензии планируется выпускать в Польше. Это значит, что последняя могла бы поставлять подобные системы вооружений на Украину. Но, судя по всему, ни подобными установками, ни современными танками, которые она так же активно закупает, Польша пока делиться ни с кем не планирует. Так что Киеву в случае необходимости придется покупать новые ракетные системы или в Южной Корее, или где-то еще. Готового в Европе ничего нет.

Много ли танков осталось в Европе

С танками ситуация и сложнее, и интереснее — танки в Европе по крайней мере есть. Но она не хочет передавать Украине современные, а старые у нее закончились. Все европейские оборонные ведомства отмечают истощение запасов.

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У Германии больше нет танков Leopard 1 — все отремонтированы и поставлены ВСУ. У Чехии закончились советские и собственные Т-72М1. У других стран Восточной Европы запасы старых танков собственного и советского производства также закончились. При этом относительно новых танков Leopard 2 в Европе вместе с Канадой и без Турции почти 2 тыс. единиц. У одной Турции — 300 танков с лишним. Но Европа в принципе не планирует делиться своими танками с Украиной и сейчас даже не обсуждает танковый вопрос. В принципе это ожидаемо — Европа сосредоточилась на разговорах о военной помощи, но только не за счет собственных ресурсов.

Близкая ситуация с бронетехникой. Даже OSINT-исследователи начинают отмечать, что на базах хранения старой бронетехники в Европе образовываются пустоты. Украина в этом смысле выступила очень неплохим утилизатором старой техники, и сегодня на базах хранения уже нет, например, немецкой БМП Marder и множества исторических машин других типов. Всё ушло на Украину.

Способна ли Европа обеспечить ВСУ вооружением

Что же в такой ситуации будет делать Европа для себя и «для того парня»? Во-первых, планирует перезапустить собственную оборонную промышленность. Однако непонятно, как, например, в Германии замотивируют добропорядочных бюргеров делать больше снарядов. Вся надежда на международные программы и выпуск техники по лицензиям. Например, по американским лицензиям в Европе выпускаются ракеты AIM-120 AMRAAM.

Финская компания Patria развернула в Польше лицензионное производство бронетранспортеров Rosomak и с большой вероятностью рассматривает Украину как одного из потенциальных покупателей, а в перспективе и производителя. Кроме Rosomak финны разработали и свой аналог легендарного советского транспортера МТ-ЛБ.

Фото: AP Photo/Ted Shaffrey

Новую машину показали на мероприятии Patria Arctic Event 2025, и создана она в в рамках программы European future highly mobile augmented armoured systems (FAMOUS). Так пока и называется новый БТР — FAMOUS. Он создан международными усилиями и призван занять нишу между американским бронетранспортером М113 и другими более тяжелыми машинами. Потенциально потребителями нового БТР будет Украина, а также скандинавские и другие европейские страны НАТО.

Таким образом, получается, что в каких-то областях Европа может что-то делать взамен американской военной техники. Наивно было бы считать, что военно-промышленный комплекс Старого Света полностью атрофировался и ни на что не способен. Но вот в авиации и ракетных технологиях ЕС достаточно давно и прочно рассчитывает на Америку, и тут придется серьезно догонять.

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Сегодня в Европе нет ни своего современного легкого боевого истребителя, ни адекватной и массовой замены американским ракетам типа ATACMS. Но стоит ожидать, что через несколько лет ЕС либо создаст такие системы вооружений, либо найдет общий язык с Америкой. А пока будет как-то выходить из ситуации. Возможно, перейдет к закупкам азиатской военной техники — именно этот путь выбрала, например, Польша. В Южной Корее с удовольствием произведут и танки, и САУ, и ракетные установки, и истребители, и даже подводные лодки для «старушки Европы».