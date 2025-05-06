Продолжение поставок оружия Украине отдаляет перспективы по урегулированию конфликта. Такие действия, наоборот, ведут к эскалации. Об этом 6 мая заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос «Известий».

«Продолжение поставок оружия киевскому режиму отдаляет перспективы урегулирования и ведет к эскалации ситуации, к убийству, ну вот кто поставляет киевскому режиму, видимо, о гражданах Украины заботятся, так как они же этими поставками граждан Украины и убивают», — рассказала Захарова, комментируя планы передачи Киеву систем ПВО Patriot.

Она также выразила надежду, что это понимают в странах, в которых думают о совершении поставок оружия на Украину. Это также касается и США. По ее словам, они сохраняют приверженность скорейшему разрешению украинского конфликта.

Захарова также отметила, что «потенциальными донорами» по информации зарубежных СМИ выступили Израиль, Греция, США, Германия. Если это правда, позиция Израиля шокирует, добавила она.

По словам официального представителя МИДа, тогда это означает, что страна собирается поставлять вооружение неонацистскому режиму.

Портал 19FortyFive 30 апреля указал, что в случае потери помощи от Вашингтона Киев лишится своего главного поставщика оружия и в результате его запасы вооружений быстро иссякнут, даже несмотря на поставки из Европы. Всё это упрочило бы преимущество России на поле боя.

В тот же день официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что США прекратят свое участие в переговорах по конфликту на Украине при отсутствии прогресса в его урегулировании.

Немецкая газета Bild 29 апреля сообщила, что американский президент Дональд Трамп блокирует передачу австралийскими властями американских танков Abrams на Украину. Отмечалось, что администрация лидера Соединенных Штатов апеллирует к положению о конечном использовании оружия американского производства.