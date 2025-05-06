Мука помощи: Румыния может прекратить транзит оружия на Украину
Возможная победа лидера правой партии «Альянс за объединение румын» Джордже Симиона на президентских выборах может поставить под вопрос транзит военной помощи Запада Украине через Румынию, считают в экспертном сообществе. По итогам первого тура, прошедшего 4 мая, политик уверенно обошел своих соперников, набрав около 41% голосов. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже заявил, что уходит в отставку, а его партия покинет правящую коалицию. Симион известен как противник помощи Украине и сторонник Трампа. Размеры военных поставок Украине со стороны Румынии с начала СВО могли составить сотни миллионов евро, заявили «Известиям» в посольстве РФ в Бухаресте. Почему республика важна для НАТО и что ожидать от следующего тура голосования — в материале «Известий».
Прекратит ли Румыния оказывать Украине военную помощь
Глава партии «Альянс за объединение румын» (AUR), оппозиционный кандидат Джордже Симион победил на выборах президента Румынии в первом туре. По данным Центральной избирательной комиссии, он набрал почти 41%. Джордже Симион известен идеей объединения Румынии и Молдавии, выступая при этом против поставок военной помощи Украине. В прошлом году киевский режим запретил ему въезд в страну в связи с «систематической антиукраинской деятельностью».
С февраля 2022 года Румыния оказывает Украине помощь, в том числе военную. Через территорию страны осуществляется транзит иностранного вооружения и военной техники. Бухарест не раскрывает объемы и номенклатуру военной продукции, поставленной ВСУ, поясняя, что эта информация представляет собой государственную тайну. Единственным исключением стала широко разрекламированная поставка ЗРК Patriot в конце 2024 года.
По информации местных СМИ, с начала СВО на Украину из Румынии было поставлено 23 танка Т-72, 23 РСЗО «Град» и их румынские аналоги, БТР-амфибии, бронемашины, 152-мм гаубицы 2С1 «Гвоздика», значительные объемы 122-мм и 152-мм снарядов, боеприпасов для минометов и стрелкового оружия.
— В СМИ со ссылкой на Национальный институт статистики фигурируют данные о том, что за 2024 год общий объем экспорта вооружений из Румынии составил €864 млн, «причем 90% продукции было поставлено за пределы ЕС, в первую очередь на Украину». Основными экспортерами выступают госконцерны Romtehnica и Romarm. Таким образом, размеры военных поставок, исходя из этих данных, могут исчисляться сотнями миллионов евро, — заявили «Известиям» в посольстве РФ в Румынии.
Впрочем, понятно, что Румыния — далеко не основной военный донор Киева. Большая часть помощи приходится на США, Германию, Великобританию, Францию, Нидерланды, Данию, Италию. Румыния прежде всего важна с геополитической точки зрения. Так, в середине прошлого года экс-госсекретарь США Энтони Блинкен признал ключевой ее роль на восточном фланге НАТО.
В марте 2024-го стало известно, что на территории государства появится крупнейшая в Европе военная база альянса. Сообщалось, что она может быть развернута к 2040 году после расширения 57-й авиабазы военно-воздушных сил страны имени Михаила Когэлничану.
Сейчас в случае победы Джордже Симиона и во втором туре остается открытым вопрос: сохранит ли Румыния свою функцию в качестве страны, через которую осуществляется транзит оружия на Украину.
— В случае отказа от этой функции возможны самые различные рычаги давления со стороны Брюсселя. То есть понятно, что Бухаресту будут в любом случае выкручивать руки и настраивать на продолжении этого транзита. Румыния же, скорее всего, будет его тормозить, — заявил «Известиям» эксперт клуба «Валдай» Андрей Кортунов.
Республика в 2024-м одобрила транзит военного оборудования Украине и обучение 50 солдат ВСУ. В октябре 2023-го стало известно, что в Румынии откроется центр подготовки пилотов истребителей F-16, где будут обучать украинских военных.
Следует учитывать, что конституционные полномочия президента Румынии ограничены. Политика страны, как внешняя, так и внутренняя, определяется правительством, которое формируется по итогам парламентских выборов и утверждается большинством. Хотя Джордже Симион публично не ставил под сомнение членство Румынии в ЕС и НАТО, нельзя исключать, что страна может выступить против оказания военной помощи Украине.
— Разумеется, будучи частью ЕС, решения такого уровня должны быть согласованы на всех уровнях (национальном и наднациональном), но права волеизъявления Румынию никто не лишал и, надеемся, лишать не будет, — заявила «Известиям» аналитик ВШЭ Николь Бодиштяну.
Кто победит во втором туре выборов в Румынии
Будущий внешнеполитический курс страны и ее дальнейшее сотрудничество с Украиной в любом случае зависит от результатов второго тура голосования, который должен состояться 18 мая. Туда проходят Джордже Симион и независимый кандидат, мэр Бухареста Никушор Дан, набравший около 21%. Третье место в первом туре занял кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску, получив 20,07% голосов. По итогам голосования премьер Румынии Марчел Чолаку заявил, что уходит в отставку, а его партия выходит из правящей коалиции.
Нынешние президентские выборы — повторные. Они проходят в условиях политического кризиса после аннулирования результатов первого голосования, которое прошло 24 ноября 2024 года. Тогда победил правый кандидат Кэлин Джорджеску, набрав 22% голосов.
Джорджеску открыто критиковал ЕС и НАТО, выступал против военной поддержки Украины и призывал к восстановлению отношений с Россией. Это, ожидаемо, вызывало резкую реакцию и критику со стороны прозападных элит. Под предлогом нарушений, связанных с TikTok-кампанией, власти страны аннулировали результаты выборов и отменили второй тур. Кроме того, чиновники намекали на вмешательство России в выборную кампанию, чтобы оправдать столь резкое решение. Хотя доказательств этому предоставлено не было. Отмена выборов спровоцировала политический кризис, который сопровождался волной возмущения как внутри страны, так и за ее пределами.
И Джордже Симион, и Кэлин Джорджеску — политики из «команды Трампа», подчеркивает депутат Госдумы РФ, председатель Совета АНО «Евразия» Алена Аршинова. Они — катализаторы линии Трампа на перезагрузку Евросоюза.
— Победа Симиона во втором туре более чем вероятна, и поэтому следует ждать комплексных действий как румынских, так и европейских либералов для недопущения такого сценария, — заявила она «Известиям».
Но в то же время сложившаяся картина румынских выборов ставит вызов перед всем игроками в регионе, в том числе и перед РФ.
— Симион пусть и характеризуется в румынской прессе как политик якобы со связями в ФСБ на деле таковым вряд ли является. В рамках этой предвыборной кампании он сам охарактеризовал себя в качестве сторонника Трампа и «спасителя румынской демократии». В случае выстраивания внешней политики в унисон с курсом нынешней американской администрации такой сценарий развития двусторонних отношений вряд ли можно назвать «зоной комфорта» для обоих государств, — добавила депутат.
Не исключено, что второй тур выборов будет очень жестким, наполненным компроматом, силовыми акциями и фальсификацией. Однако независимо от результата этой борьбы уже сегодня можно утверждать, что румынский народ не устраивает «европейское ярмо» и для России это хороший знак, резюмировала политик.