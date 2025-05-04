Гонка по препятствиям: с чего начались новые выборы президента Румынии

В Румынии на фоне нарастающего политического напряжения 4 мая стартовали президентские выборы. Согласно первым данным ЦИК страны, на лидирующие позиции вышел представитель правой оппозиции Джордже Симион. Предыдущая кампания завершилась скандалом — власти аннулировали итоги первого тура и не допустили до финального голосования фаворита, правого кандидата Кэлина Джорджеску. Новый цикл выборов проходит в условиях усиливающейся борьбы европейских элит с правыми и евроскептическими силами, что уже проявилось в Германии и Франции. Комментируя итоги первого тура, премьер страны Марчел Чолаку заявил, что после выборов президента Румыния должна продолжить движение вместе с ЕС и НАТО.

Новые президентские выборы в Румынии

4 мая в Румынии официально стартовали президентские выборы. В стране открылись почти 19 тыс. избирательных участков, и более 18 млн граждан имели право отдать свой голос. Голосование за рубежом началось еще в пятницу и проходило в течение трех дней, чтобы обеспечить участие диаспоры в голосовании.

На пост президента Румынии претендуют 11 кандидатов — семеро выдвинуты политическими партиями и альянсами, четверо участвуют как независимые. Согласно предвыборным опросам, наиболее высокие шансы на победу имели сразу несколько фигур. Среди них — лидер националистического «Альянса за объединение румын» Джордже Симион, поддерживаемый правящей коалицией бывший глава либералов и экс-спикер сената Крин Антонеску, генеральный мэр Бухареста Никушор Дан, экс-премьер Виктор Понта, а также правоцентристский кандидат Елена Ласкони.

Фото: REUTERS/Andreea Campeanu

Данные ЦИК Румынии после подсчета 90% голосов показывают, что президент страны будет выбран во втором туре. В него могут пройти Джордже Симион и кандидат от правящей коалиции Крин Антонеску.

Симион набирает 40,13% голосов, Антонеску - 21,15% голосов, на третьем месте мэр Бухареста Никушор Дан с 19,43%.

Согласно законодательству Румынии, победителем первого тура президентских выборов признается кандидат, получивший более половины голосов. Поскольку пока ни один из кандидатов не набирает больше 50%, ЦИК может объявить о проведении второго тура выборов 18 мая.

Нынешние президентские выборы «абсолютно недействительны», резко высказалась евродепутат и лидер оппозиционной партии S.O.S. Romania Диана Шошоакэ, комментируя ситуацию в беседе с «Известиями». По ее мнению, эта избирательная кампания нарушает конституцию и основы демократического устройства страны.

Более того, организация выборов сопровождалась серьезными процедурными нарушениями, на которые уже обратили внимание международные наблюдатели, в том числе миссия ОБСЕ, утверждает Шошоакэ.

Лидер оппозиционной партии S.O.S. Romania Диана Шошоакэ Фото: Global Look Press/Lutcanu Iuliana/Keystone Press Agency

— Я не думаю, что видела то, что происходит в Румынии, даже на последнем острове в Африке. Я не буду голосовать на выборах, организованных той же системой, которая 35 лет убивает Румынию, убивает демократию, даже не давая нам ее построить, — заявила она.

Основным кандидатом этой кампании считается Джордже Симион. Он известен идеей объединения Румынии и Молдавии, выступая при этом против оказания военной помощи Украине. Его обвиняют в связях с российской разведкой, а из-за якобы систематической антиукраинской деятельности власти в Киеве запретили ему въезд в страну.

Джордже Симион может унаследовать электорат Кэлина Джорджеску, несмотря на то, что последний не считается классическим правым политиком, отмечает в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник Отдела Европы и Америки ИНИОН РАН Татьяна Биткова.

Джордже Симион Фото: Global Look Press/IMAGO/Alex Nicodim

— Нужно учитывать, что Джорджеску не традиционный правый. Он, как известно, явился из ниоткуда, и его высказывания стали известны только после аннулирования результатов предыдущих выборов. Мы не знаем, насколько он последовательный правый радикал — может быть, это была игра. Но тем не менее, за него проголосовали, и часть этих голосов вполне может перейти к Симиону, — подчеркивает эксперт.

Однако, по мнению Татьяны Битковой, рассчитывать на победу уже в первом туре не стоит.

— Совершенно исключено, что всё решится в первом туре. Поскольку, хотя праворадикальные партии на румынской политической сцене сегодня очень видны, всё же те, кого мы называем еврооптимистами, пока преобладают в румынском политическом пространстве, — говорит она.

Политический кризис в Румынии

Плановые выборы президента Румынии стартовали еще в ноябре прошлого года, однако они завершились скандалом. Неожиданным лидером первого тура тогда стал правый кандидат Кэлин Джорджеску, набравший 22% голосов и оставивший позади фаворита соцопросов — премьер-министра Марчела Чолаку. Во втором туре ему должна была противостоять центристка Елена Ласкони, однако до решающего голосования дело так и не дошло.

Кэлин Джорджеску Фото: Global Look Press/Cristian Cristel/XinHua

Программа Джорджеску вызвала резкую реакцию у румынских и западных элит. Кандидат открыто критиковал ЕС и НАТО, выступал против военной поддержки Украины и призывал к восстановлению отношений с Россией. Кроме того, его жесткая позиция по вопросам миграции, ЛГБТ (движение признано экстремистским в РФ. — Ред.) и «зеленой» энергетики сделала его фигурой, вызывающей раздражение у европейского истеблишмента и администрации США.

Под предлогом нарушений, связанных с TikTok-кампанией, власти страны аннулировали результаты выборов и отменили второй тур — шаг, не имеющий прецедентов в истории современной Европы. Несмотря на отсутствие доказанных фальсификаций, чиновники намекали на вмешательство России, чтобы оправдать столь резкое решение.

Отмена выборов вызвала волну возмущения как внутри страны, так и за ее пределами. Джорджеску назвал произошедшее «госпереворотом», а его соперница Ласкони — «ударом по демократии». В Бухаресте начались уличные протесты. США, где к власти пришла новая администрация, выразили обеспокоенность: вице-президент Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции обвинил ЕС в пренебрежении демократическими принципами, приведя в пример именно ситуацию в Румынии.

Фото: Global Look Press/MAGO/VLAD BEREHOLSCHI

А вот в ЕС предпочли отмолчаться, что само по себе стало многозначительным сигналом. Румынские власти продолжили наступление: против Джорджеску были возбуждены уголовные дела, и к участию в следующих выборах его не допустили, заявив, что он представляет угрозу для демократии.

К слову, нынешний кандидат Джордже Симион в случае своей победы пообещал опубликовать стенограммы заседаний госорганов, на которых решался вопрос об отмене результатов ноябрьских выборов, и заявил о готовности выдвинуть Кэлина Джорджеску на пост премьер-министра.

Аналитик Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Николь Бодиштяну считает маловероятным, что власти Румынии вновь прибегнут к столь же радикальному способу подавления оппозиции, как в случае с Джорджеску. По ее мнению, повторение подобного сценария выглядело бы слишком прямолинейно и вызвало бы резонанс как внутри страны, так и за ее пределами.

Фото: REUTERS/Andreea Campeanu

Тем не менее эксперт отмечает, что давление на оппозицию в странах Восточной Европы никуда не исчезло, а лишь принимает более завуалированные формы.

— Как мы видим на опыте соседних стран, к примеру Молдавии, подавление и вытеснение из предвыборной гонки происходит иными путями — за счет поиска различных скелетов в шкафу и прочих «черных лебедей», — отметила «Известиям» Николь Бодиштяну.

Борьба с оппозицией в Европе

Аналогичные попытки устранения политических конкурентов, особенно среди правых и внесистемных сил, наблюдаются и в других странах Европы. Одним из последних прецедентов стало решение властей Германии признать правоэкстремистской крупнейшую оппозиционную партию — «Альтернатива для Германии» (АдГ). Этот шаг вызвал волну резкой критики, в том числе из США.

Впервые в современной истории Германии такая мера применена к парламентской партии с общенациональным представительством. Госсекретарь США Марко Рубио назвал происходящее проявлением «замаскированной тирании», обвинив власти Германии в преследовании популярной партии, которая выступает против иммиграционной политики Берлина.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в социальной сети X заявил, что «Альтернатива для Германии» — самая представительная сила в Восточной Германии, и сравнил происходящее с восстановлением Берлинской стены, но уже руками немецкого истеблишмента. Он подчеркнул, что в отличие от прежних угроз, нынешние идут не от внешних сил, а от собственной политической элиты.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс Фото: Kenny Holston/Pool via REUTERS

Партия АдГ действительно известна жесткой критикой миграционной политики, выступает против поставок оружия Украине и требует отмены антироссийских санкций, которые наносят ущерб экономике страны. Также партия настаивает на необходимости возобновления диалога с Москвой, что вызывает раздражение у политического мейнстрима.

Во Франции ситуация развивается по схожему сценарию. Лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен, ранее объявившая о намерении баллотироваться в президенты в 2027 году, стала фигурантом уголовного дела. Суд приговорил ее к четырем годам тюремного заключения, два из которых — условно, а также к штрафу в €100 тыс. и пятилетнему запрету на занятие выборных должностей. Таким образом Ле Пен была фактически выведена из президентской гонки.

Кроме того, ее ограничили и в избирательных правах. Эти меры вызвали волну критики со стороны правых и национал-консервативных политиков как во Франции, так и за ее пределами. Особенно резонансной ситуация стала на фоне того, что, по последним соцопросам, Марин Ле Пен остается наиболее популярным политиком страны.



