Протестные настройки: в Румынии усиливается политический кризис перед выборами

Победа Кэлина Джорджеску на президентских выборах в Румынии была бы крайне невыгодна союзникам Киева, считают эксперты. Независимый кандидат и его союзники по оппозиции призвали сторонников выйти на мирные протесты, после того ЦИК страны решила не допускать якобы пророссийского политика до повторных выборов. До этого в Бухаресте уже произошли стычки демонстрантов с полицией. Джорджеску, выступающий за диалог с Москвой и скорейшее завершение конфликта на Украине, убежден, что стал жертвой заговора со стороны ЕС и НАТО. В Еврокомиссии заявили «Известиям», что выборы — внутреннее дело Румынии, к которому Брюссель отношения не имеет. О новом витке политического кризиса в европейской стране и роли в этом Брюсселя — в материале «Известий».

Кэлина Джорджеску не допустили до выборов

Румынский политик Кэлин Джорджеску, которого ЦИК Румынии не допустила до майских президентских выборов, пообещал 10 марта «идти до конца», но при этом призвал сторонников «не порождать насилие». Поддерживающий его лидер партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Джордже Симион также призвал к «спокойным, мирным протестам и свободным выборам», не исключив, что может и баллотироваться. На фоне решения ЦИК в Бухаресте уже прошли столкновения сторонников оппозиции и сил правопорядка. А в начале года в стране уже прошли акции против отмены итогов выборов. По оценкам оппозиции, на улицы столицы тогда вышло около 100 тыс. человек.

Джорджеску получил наибольшее количество голосов во время первого тура президентских выборов 24 ноября. Однако Конституционный суд Румынии аннулировал результаты и постановил провести голосование заново, объяснив свое решение тем, что кандидат якобы незаконно финансировал свою предвыборную кампанию. Прозвучали обвинения и в адрес России во вмешательстве в выборы.

Будучи независимым кандидатом, Джорджеску выступает с критикой ЕС и НАТО, считает необходимым положить конец военной помощи Украине и обещает наладить диалог с Москвой. 7 декабря он заявил журналистам, что решение аннулировать результаты выборов было сделано под давлением группы стран Евросоюза и Североатлантического альянса, которым выгодно продолжение украинского конфликта.

По данным Службы внешней разведки (СВР) России, за решением прокуратуры Румынии предъявить обвинения Джорджеску действительно стоит руководство Евросоюза. «Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая сыграла основную роль в признании недействительными итогов первого тура выборов главы румынского государства в конце 2024 года, потребовала от нынешних властей в Бухаресте не допустить Джорджеску к повторному голосованию в мае. Она пригрозила ограничить доступ Румынии к фондам Евросоюза, если представитель «несистемных сил» продолжит участие в избирательной кампании», — указано в заявлении СВР России от 5 марта.

В Еврокомиссии при этом заявили «Известиям», что выборы относятся к сфере национальной компетенции.

— Комиссия не вмешивается в румынский электоральный процесс, который остается делом румынских властей и в конечном счете румынского народа, — сказал представитель ЕК.

Почему Брюсселю не нравится кандидатура Джорджеску

Очевидно, ЕС крайне не заинтересован в появлении на политической арене Европы еще одного лидера, подобного премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и главе словацкого правительства Роберта Фицо. То есть такому, который бы проводил политику вразрез с официальным курсом Брюсселя. Союзники Киева не могут себе позволить, чтобы рухнул общеевропейский фронт поддержки Украины, в котором Румыния играет очень важную роль, говорит директор Фонда прогрессивной политики, главный редактор портала «Балканист.ру» Олег Бондаренко.

— Если представить, что Джорджеску возглавил бы Румынию, то на этом можно было бы поставить точку в европейской помощи Киеву. Потому что 60% всей европейской логистики на украинском направлении проходят через территорию Румынии. Учитывая Орбана и Фицо, мы получили бы европейский антиукраинский фронт, — сказал он.

Напомним, что в Румынии строится самая крупная база НАТО в Европе. Сейчас на базе ВВС «Михаил Когэлничану» около 3 тыс. солдат блока, к 2040-му их будет в три раза больше. К слову, именно с территории республики совершают рейсы самолеты дальнего радиолокационного обнаружения стран альянса.

По мнению Олега Бондаренко, вице-президент США Джей Ди Вэнс оказал Джорджеску медвежью услугу, когда во время Мюнхенской конференции по безопасности обвинил европейские страны в давлении на Румынию и в нарушении демократических ценностей. Учитывая, натянутые отношения Брюсселя и Вашингтона при новой администрации США, такая поддержка командой Трампа оппозиционного кандидата стала для еврочиновников поводом к еще большему сопротивлению Джорджеску.

Между тем, по данным опроса, проведенного SOCIOPOL с 3 по 7 марта, за Джорджеску проголосовало бы 38% румын, рейтинг же представителя проевропейской партии «Союз спасения Румынии» Елены Ласкони, которая набрала на ноябрьских выборах 19,17% голосов, упал до 8%. Причем в случае отсутствия кандидатуры Джорджеску первое место всё равно занимает Джордже Симион с 28% голосов, а Ласкони получает только 12%.

Правые евроскептики из AUR получили на парламентских выборах в декабре почти 18% голосов, и ее лидер действительно имеет шансы на победу, если выдвинет свою кандидатуру, отметила в беседе с «Известиями» ведущий научный сотрудник отдела Европы и Америки ИНИОН РАН Татьяна Биткова.

— Если Джорджеску всё же сможет участвовать в выборах и победит, то партия AUR лишь укрепит свои позиции на политической арене Румынии. Нельзя исключать, что Симион на это и рассчитывает. Не стоит забывать, что, до того как стать независимым кандидатом, Джорджеску был членом AUR, — отметила она.

Политический кризис в стране затронул уже нескольких видных политиков Румынии. Срок полномочий президента Клауса Йоханниса истек еще 21 декабря, однако после отмены результатов первого тура выборов он продолжал исполнять свои обязанности. При этом 12 февраля он всё равно был вынужден покинуть свой пост на фоне угрозы импичмента, с инициативой которого выступили «Альянс за объединение румын», «Спасите Румынию S.O.S» и Партия молодых людей.

Хотя у инициаторов отстранения было лишь 35% голосов в нижней палате, непопулярность Йоханниса и сомнительное продление его полномочий действительно могли бы привести к импичменту. В частности, за такой сценарий даже высказался «Союз спасения Румынии». Обязанности главы государства сейчас временно исполняет лидер партии «Национальная либеральная партия» (НЛП) Илие Боложан.