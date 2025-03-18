Сачок цен: в Молдавии и Румынии усиливается энергокризис

В Молдавии ожидается рост цен на газ после отказа от закупки голубого топлива у РФ, сообщил «Известиям» лидер блока «Победа» Илан Шор. В республике также не хватает электроэнергии, которую она закупает у Румынии. Она, по мнению экспертов, может подорожать до 30%. Бухарест в то же время сам не справляется с выработкой мощностей. Уже к июлю в Румынии прогнозируется рост цен на электроэнергию, сообщили «Известиям» в посольстве РФ. Сложившаяся ситуация с тарифами усиливает недовольство граждан.

Рост цен в Молдавии и Румынии

В Молдавии после отказа от закупки российского газа вновь ожидается рост цен на голубое топливо.

— То, что цены на газ и свет для жителей страны вырастут еще сильнее, — не прогноз, а реальность. Еще прошлым летом [премьер Молдавии] Дорин Речан мог договориться с Россией и запастись дешевым газом. Вместо этого пасовцы (партия «Действие и солидарность», PAS) тянули до последнего, а потом просто ввели режим ЧП в энергетике, — говорит «Известиям» лидер блока «Победа» Илан Шор.

Молдавия столкнулась с энергетическим кризисом после прекращения транзита через Украину. Кроме того, 28 декабря «Газпром» сообщил, что перестает подавать топливо в республику из-за долгов перед компанией на сумму $709 млн. Кишинев высказывает готовность выплатить лишь $9 млн, а остальное признавать отказывается.

Сейчас Молдавия закупает голубое топливо у европейских поставщиков — от их решения и зависят тарифы. В декабре 2024-го цена на газ в республике выросла на 27,6%. Новый тариф был увеличен до 15,5 лея за 1 куб. м (примерно $0,85 по нынешнему курсу). Из-за отказа договариваться с РФ Молдавия продолжит покупать российские энергоносители у европейских поставщиков с наценкой в 100% за газ и 70% — за электроэнергию, полагает Илан Шор.

— Каждый следующий раз, наверное, по процентному соотношению повышение будет меньше. Какой будет тариф, будут ли еще повышать и насколько, если цены на европейском рынке упадут, — неясно. Но пока явного снижения ждать не стоит, — считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт и преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

В республике в то же время не хватает электроэнергии. Ранее до 80% Молдавия получала от ГРЭС в Приднестровье. Однако с 1 января 2025-го республика переключилась на поставки из Румынии из-за прекращения транзита газа через Украину. С 16 декабря по 13 февраля в Молдавии действовал режим ЧП в энергетике. В Приднестровье же до 9 апреля продлили режим ЧП в экономике из-за нестабильной ситуации с поставками газа. Начиная с января из-за отсутствия поставок газа приостановили деятельность около 40 предприятий ПМР. Большинство из них продолжают пребывать в вынужденном простое, в том числе такие индустриальные гиганты, как металлургический завод и цементный комбинат в Рыбнице, текстильная фабрика «Тиротекс».

Румыния не первый месяц на коммерческой основе поставляет в Молдавию значительные объемы электроэнергии. При этом в 2024 году там на 9% сократилась выработка собственного электричества, поэтому Бухарест вынужден был увеличить его импорт из-за рубежа даже для внутреннего потребления, сообщили «Известиям» в посольстве РФ.

— Существенный рост тарифов на электроэнергию для населения здесь ожидается к 1 июля сего года. Очевидно, что значительное подорожание не может не отразиться на благосостоянии граждан, — подчеркнули в посольстве.

Тем не менее в румынском министерстве энергетики сообщили «Известиям», что Бухарест готов поддержать Молдавию в достижении энергетической стабильности.

Ранее в Молдавии уже несколько раз повышали цены на электроэнергию, в общей сложности они выросли на 65% и 75% в зависимости от района. Не исключено, что рост цен в следующий раз составит 30%.

— Тарифы на электроэнергию подняли в Молдавии на 30% в декабре и на 30% — в январе. Вполне может быть, что повысят так же. Но прямо летом вряд ли цены вырастут, а после него — вполне вероятно, — говорит «Известиям» эксперт в области энергетики Борис Марцинкевич.

Более того, в республике может подорожать и вода, говорит молдавский депутат от парламентского Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.

— Инфляция у нас продолжает расти. В декабре выросли цены на тарифы на газ и на электроэнергию, вот сейчас у нас ожидается рост тарифов на водоснабжение, на транспорт, на продукты питания и так далее, — продолжил он.

Протесты в республиках

В Молдавии неоднократно проходили протесты из-за падения уровня жизни населения. Их спровоцировало повышение стоимости многих товаров. Местный Нацбанк в 2025 году ожидает роста инфляции до 7,3%. В 2024-м этот показатель составлял 7%. Энергетический кризис и потеря доступа к рынку дешевых энергоресурсов лишь усиливают недовольство граждан.

В республике уже на протяжении двух лет выходят на протесты фермеры. Они пострадали от продолжавшейся несколько лет засухи, рекордной инфляции, потери рынков в России и странах СНГ. Аграрии просили ввести мораторий на штрафные санкции по долгам и увеличить финансовую помощь пострадавшим от засухи предприятиям. Однако власти не выполнили ни одной из обещанных мер помощи основной отрасли страны. В итоге 4 марта молдавские фермеры заявили о возобновлении своих акций.

Западные СМИ ранее сообщали, что Румыния может столкнуться с волной протестов в 2025 году на фоне недовольства социальными реформами и изменениями в трудовом законодательстве. Премьер страны Марчел Чолаку ранее сказал, что чиновники не обязаны индексировать заработные платы в соответствии с уровнем инфляции — это вызвало резкую критику со стороны профсоюзов. В январе в ряде городов Румынии сотни полицейских уже выходили на митинги из-за сокращения зарплат. В феврале годовая инфляция в Румынии выросла до 5,02% с 4,95% в предыдущем месяце, немного превысив прогнозы рынка в 4,75%.

Обстановка в Румынии также накаляется на фоне политической нестабильности. 9 марта стало известно, что ЦИК страны отклонила кандидатуру якобы пророссийского кандидата Кэлина Джорджеску на президентских выборах. Первый тур состоялся 24 ноября 2024 года. Джорджеску лидировал с 22,94% голосов, но 28 ноября Конституционный суд страны потребовал от Центризбиркома пересчитать результаты. Их аннулировали 6 декабря. Повторные выборы пройдут в Румынии 4 мая.

Рост цен может еще больше дестабилизировать обстановку в двух странах ближе к осени, полагает аналитик ВШЭ Николь Бодиштяну.

— Тогда возникнет необходимость собирать урожай, обрабатывать почву к следующему сезону и заниматься транспортировкой собранного урожая для экспорта, — говорит она.

Как раз осенью в Молдавии должны пройти парламентские выборы.