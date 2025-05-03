Суверенисты против глобалистов: как пройдут выборы президента Румынии

В Румынии во второй раз за год пройдут президентские выборы. Первый тур состоится 4 мая, второй при необходимости назначат на 18 мая. Фаворитом гонки считается правый кандидат Джордже Симион, который скептически относится к поддержке Украины. Ему противостоят несколько проевропейских политиков. «Известия» разбирались в ситуации.

Скандал мирового масштаба

Выборы президента Румынии — сериал, который длится уже несколько месяцев. В первый раз голосование состоялось в ноябре. Сенсационную победу тогда одержал несистемный правый кандидат Кэлин Джорджеску. В первом туре он набрал 22% голосов и в статусе фаворита вышел во второй тур, где его оппонентом должна была стать центрист Елена Ласкони. При этом глава правительства Марчел Чолаку, который лидировал по всем опросам, занял только третье место.

Кэлин Джорджеску Фото: Global Look Press/Cristian Cristel

Программа Джорджеску категорически не нравилась румынскому и европейскому руководству, а также администрации Джо Байдена. Дело в том, что политик последовательно критиковал ЕС и НАТО, называл Украину вымышленным государством, требовал прекратить передачу Киеву оружия, предлагал налаживать связи с Россией. Кроме того, Джорджеску демонстрировал приверженность православию, выступал против однополых браков, мигрантов с Ближнего Востока и зеленого перехода в энергетике.

В таких условиях румынские власти пошли на беспрецедентный шаг — просто аннулировали результаты голосования и отменили второй тур. Повод при этом нашли с большим трудом. Пересчет голосов не выявил расхождений с официальными результатами, поэтому в качестве причины назвали некие нарушения в соцсети TikTok, где Джорджеску якобы предоставлялись неучтенные преференции. Чиновники при этом намекали, что не обошлось без вмешательства России.

После этого разразился крупный скандал. Сам Джорджеску назвал произошедшее госпереворотом, его оппонент Ласкони заявила об ударе по демократии, а в Бухаресте прошли протестные митинги. На международном уровне против этого решения выступили представители новой американской администрации. Вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе выступления в Мюнхене раскритиковал Европу за отход от демократических ценностей и в пример как раз привел ситуацию в Румынии.

Фото: Global Look Press/IMAGO/VLAD BEREHOLSCHI

В Евросоюзе при этом хранили многозначительное молчание, хотя обычно активно комментируют малейшие намеки на нарушения. На этом фоне румынские власти пошли еще дальше. Сначала на Кэлина Джорджеску завели несколько уголовных дел, в том числе об угрозе конституционному строю. Потом в ходе подготовки уже к новым выборам неугодного политика не зарегистрировали в качестве кандидата. В официальном заключении ЦИК говорилось, что он якобы может угрожать румынской демократии.

Битва рейтингов

Новые выборы в итоге назначены на 4 мая, второй тур при необходимости пройдет 18 мая. Фаворитом этого избирательного цикла считается еще один правый политик, лидер «Альянса за объединение румын» Джордже Симион. Соцопросы показывают, что его рейтинг колеблется в районе 30%. В случае своей победы он обещает опубликовать стенограммы заседаний госорганов, на которых решался вопрос об отмене результатов ноябрьских выборов, и говорит о готовности выдвинуть Кэлина Джорджеску на пост премьер-министра.

Кандидат в президенты Румынии Джордже Симион Фото: TASS/AP/Vadim Ghirda

Во внешней политике Симион выступает за объединение Румынии и Молдавии, а также критикует Украину за притеснение этнических румын, обещает перекрыть поставки Киеву вооружений. Он также считается последовательным евроскептиком, обвиняет ЕС в провальной миграционной политике и размывании демократических ценностей. Политик при этом, в отличие от Джорджеску, довольно жестко высказывается и о России, хотя оппонентам это не мешает называть его пророссийским.

На второе место социологи помещают действующего мэра Бухареста Никишора Дана, его рейтинг держится на отметке 22%. Он известен своей антикоррупционной деятельностью и технократическим подходом к управлению, его поддерживают жители столицы и молодежь. В случае победы обещает дать старт экономическим реформам и углубить евроинтеграцию, считается безоговорочным противником России, выступает за максимальную поддержку Украины без каких-либо предусловий.

Планку в 20% также преодолевает кандидат от четырех проевропейских партий Крин Антонеску. Это ветеран румынской политики, который в разные годы был депутатом, спикером сената, а в 2012-м на протяжении месяца исполнял обязанности президента. Сейчас он обещает углублять евроинтеграцию, расширять сотрудничество с НАТО, теснее взаимодействовать с Молдавией. Также выступает за поддержку Украины, но с оговоркой о том, что Киев должен соблюдать права этнических румын, проживающих в Буковине.

Фото: TASS/EPA/ROBERT GHEMENT

Среди остальных кандидатов выделяются еще две фигуры. Одна из них — бывший премьер-министр Виктор Понта. Это довольно яркий политик, его рейтинг порядка 13%. Показатель мог бы быть и больше, но уже в ходе этой избирательной кампании он весьма опрометчиво рассказал, как, будучи главой правительства, во время наводнения дал указание затопить румынские села, чтобы вода не дошла до сербского Белграда. Замыкает лидирующую пятерку Елена Ласкони, которая в ноябре была главной соперницей Джорджеску.

В целом итогового победителя сейчас предсказать крайне сложно. Во-первых, остается много неопределившихся избирателей, решение которых в последний момент может изменить все расклады. Во-вторых, результаты соцопросов в Румынии уже не раз опровергались реальностью, поэтому и сейчас отношение к ним скептическое. В-третьих, нельзя исключать, что за оставшиеся дни последуют новые скандалы. Например, ЦИК страны в конце апреля начала проверку финансирования кампании Симиона. Сам он полагает, что в последний момент его могут снять с выборов.

Что говорят эксперты

Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО Николай Топорнин считает, что итогового победителя удастся выявить только во втором туре.

— Фаворитом гонки выглядит Симион, но многое зависит от того, кто станет его соперником. Никишор Дан считается более нишевым кандидатом, его победить будет легче. А вот Крин Антонеску более гибкий политик, во втором туре он может стать компромиссной фигурой для центристов, либералов, социал-демократов и ряда других сил. В состязании с ним у Симиона меньше шансов, — рассуждает он.

Эксперт добавляет, что сейчас сложно предсказать, как изменится румынская политика в случае победы правого кандидата.

Фото: Global Look Press/Cristian Cristel

— Кто-то ждет «нового Виктора Орбана», кто-то считает, что ничего не изменится. На самом деле пока сказать что-то определенное сложно. Симион — очень молодой политик, на каких-то больших должностях он отметиться не успел. В предвыборной риторике, как и любой популист, делал много противоречивых заявлений. Если говорить о моих личных предположениях, то я считаю, что потепления между Москвой и Бухарестом в любом случае не произойдет, слишком многое за последние годы было сказано и сделано, — отмечает он.

Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев напоминает, что в Румынии президент не обладает всей полнотой власти.