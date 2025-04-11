Дунайские воины: страны НАТО провели в черноморском регионе учения Sea Shield

В ходе учений Sea Shield, которые закончились 11 апреля, страны НАТО отработали защиту дельты Дуная и торговых коммуникаций на северо-западе Черного моря. По этим путям сейчас на Украину доставляются оружие и грузы двойного назначения, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. В маневрах было задействовано около 2,3 тыс. военнослужащих и 150 единиц военной техники.

Зачем НАТО проводит учения в Румынии

Военно-морские учения НАТО Sea Shield 25 («Морской щит») проходили в Черном море у берегов Румынии, а также в островной зоне реки Дунай с 31 марта по 11 апреля. В них приняли участие 1,8 тыс. румынских военнослужащих и 500 из 11 стран-партнеров: Албании, Болгарии, Канады, Франции, Греции, Италии, Нидерландов, Испании, Британии, США и Турции.

Фото: Eduard Vinatoru via REUTERS

Румыния предоставила 28 морских и речных судов, два вертолета, мобильный ракетный комплекс, корабль, девять самолетов и более 30 транспортных средств. Другие страны направили четыре корабля, три морских патрульных самолета и 20 транспортных средств.

Министр обороны Румынии Анджел Тылвэр заявил, что «Морской щит» демонстрирует приверженность страны обеспечению безопасности и стабильности в черноморском регионе. Так, учения включали в себя защиту критически важной прибрежной инфраструктуры, охрану морских путей сообщения и поддержку десантных операций.

— Руководители стран Евросоюза вбили себе в голову, что Россия будет воевать с ними. Так, в случае военного конфликта Турция может закрыть проливы для прохода военных кораблей западных стран, — рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков. — Тогда на Черном море останутся только силы Румынии и Болгарии. А у них ВМС, откровенно говоря, древние — они покупали списанные корабли. Видимо, хотят потренироваться имеющимися силами обеспечить безопасность конвоев и отражение атак — в рамках борьбы с мифической российской угрозой. Надо, чтобы представители всех стран понимали команды. Таким образом, главная задача учений в том, чтобы иностранцы освоили местность.

Кроме того, они также будут отрабатывать прикрытие портов, важных для поставок оружия на Украину, отметил эксперт.

Какую угрозу несут учения для России

Дунай — это пограничная река и мощная водная артерия, по которой движутся торговые суда. Эти пути необходимо охранять, в частности, от мин, рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Литовкин.

— Учения — это как про обучение, так и про демонстрацию того, что они умеют, — отметил он. — В ходе маневров НАТО может отрабатывать высадку десанта на берег, его отражение, борьбу с воздушными целями и беспилотниками. На территории Румынии находятся американские системы противоракетной обороны Aegis Ashore. Возможно, в сценарий учения также входила и оборона этого объекта. Потому что в ее пусковые установки можно загружать «Томагавки», а они летают на 2 тыс. км и могут иметь ядерные боеголовки.

Фото: Eduard Vinatoru via REUTERS

По мнению эксперта, это достаточно серьезные учения, которые проходили рядом с зоной специальной военной операции, что также накладывает на них определенный отпечаток.

Для Запада эти маневры важны, потому что связаны с поддержкой киевского режима, объяснил военный эксперт Василий Дандыкин.

— Для нашего Черноморского флота объективно угрозой является побережье, которое контролируется Украиной: Очаков, Одесса, Измаил. Кроме того, торговые суда, которые идут из Одессы, проходят вдоль берегов Румынии и Болгарии, — сказал он. — Румыния пытается показать свою роль в НАТО, особенно в морском компоненте. Но Турция всё равно остается главенствующей страной в Черном море, у нее есть большой флот, который базируется еще и в Средиземном море.

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По замыслу учения носят оборонительный характер, но, скорее всего, там присутствуют и наступательные компоненты, в частности на Черноморский флот, предположил эксперт.

Цели учения НАТО в Северном море

Параллельно с учениями Sea Shield в Северном море закончились учения Ramstein Flag 2025. Это одно из самых крупных мероприятий военно-воздушного компонента среди проводимых НАТО.

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

В ходе маневров военнослужащие альянса отрабатывали возможности поддержки сухопутных сил при чрезвычайной ситуации «в ходе обороны против вторгшегося противника в Северном море у побережья Нидерландов». А также проводили маневры по отражению воздушных атак и ликвидации систем противовоздушной обороны условного противника.

Всего было задействовано 90 различных самолетов, а также вертолеты и беспилотники. Из них восемь истребителей Eurofighter направила Германия.