План налёта: страны НАТО отработали борьбу с российской ПВО

В Европе завершаются учения Ramstein Flag 2025. Хотя масштабные авиационные маневры и декларируются как оборонительные, тем не менее в ходе учений отрабатываются наступательные элементы, в частности, борьба с системой противовоздушной обороны противника, то есть по мнению опрошенных «Известиями» экспертов, непосредственно направлены на противостояние с Россией. Это одни из самых крупных маневров воздушных сил стран НАТО, в которых задействовано более 90 самолетов. Впрочем, по мнению военных специалистов, такая авиагруппировка не представляет значительной угрозы и при необходимости будет остановлена силами ПВО РФ.

Цели учения НАТО Ramstein Flag 2025

10 апреля, ВВС НАТО в рамках маневров отрабатывали возможности поддержки сухопутных сил при чрезвычайной ситуации «в ходе обороны против вторгшегося противника в Северном море у побережья Нидерландов». В то же время немецкое агентство DPA пишет, что речь идет о «сценарии нападения России на территорию альянса».

До этого военнослужащие стран НАТО провели манёвры по отражению воздушных атак и ликвидации систем противовоздушной обороны условного противника.

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Всего в маневрах задействовали 90 различных самолетов, а также вертолеты и беспилотники. Из них восемь истребителей Eurofighter направила Германия. Они действуют с 12 авиабаз при поддержке более чем 15 стран НАТО.

«Ключевыми целями учений является разработка стратегий по предотвращению проникновения противника, создание интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны, применение гибких тактических решений в боевых условиях, обеспечение беспрепятственного обмена информацией между союзными государствами», — говорится в сообщении на сайте НАТО.

Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Учение — одно из самых крупных мероприятий военно-воздушного компонента, среди проводимых НАТО. При этом отмечается, что экипажи самолетов учитывают опыт СВО, который показал, насколько уязвима авиационная группировка в полноценном конфликте.

Учения Ramstein Flag 2025 начались 31 марта и завершатся 11 апреля.

Реакция России на НАТОвские учения

Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил североатлантического альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Но страны НАТО не оставляют усилий по милитаризации Европы, продолжая вынашивать конфронтационные планы в отношении России, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

— В альянсе по-прежнему считают, что наша страна является долгосрочной угрозой и останется таковой даже после окончания украинского конфликта, — заключила Захарова.

Сейчас Европа пытается отвлечь население от внутренних проблем, искусственно создавая врага извне, считает экс-замминистра иностранных дел, заместитель генсека ООН Сергей Орджоникидзе.

— Внутренние проблемы у них колоссальные: от экономики до военной сферы, — отметил он в разговоре с «Известиями». — Причем будет все идти по нарастающей, в связи с последними действиями администрации Трампа — введением высоких пошлин. Кроме того, страны НАТО в военном отношении без американской поддержки не представляют из себя абсолютно ничего. Этими учениями они самоутверждаются, и сами себя пытаются убедить, что значат что-то в этом мире. Они также понимают, что нападение на Россию грозит полным уничтожением Европы, учитывая наши арсеналы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По его словам, американцы собираются ограничить свое военное присутствие в Европе, по крайней мере, об этом сейчас идут разговоры. По этой причине европейцы хотят создать что-то наподобие Объединенных европейских сил.

— Все это выглядит смехотворно. Пусть побряцают оружием, но они также должны понимать, что если каким-то образом заденут наши интересы или, не дай бог, будет какое-то нападение на наши корабли в Северном море, то ответ будет такой, что они вряд ли смогут после него оправиться. И никакая пятая статья НАТО работать не будет, потому что это будет их агрессия, — сказал Сергей Орджоникидзе.

Чем Россия может ответить на такую угрозу

Задачи по прорыву противовоздушной обороны, а отработка таковых озвучивалась, нельзя назвать оборонительными — это тренировка атакующих действий, уверены опрошенные «Известиями» эксперты.

Заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов считает, что группировка из 90 самолетов — серьезная, но сейчас западные районы России насыщены ПВО, поэтому сбить самолет любого типа или отбить атаку — не будет для них неразрешимой проблемой.

— В Европе нас боятся, и мы отобьем их атаку — в этом не приходится сомневаться, — отметил он. — Причем, уверен, что, если сбить один-два самолета, они развернутся и уйдут на свои аэродромы отсиживаться под защитой своих ПВО. Понятно, что на учениях отыгрывают те или иные сценарии. Но сам их посыл о том, что мы хотим воевать и от нас надо так или иначе защищаться или даже нападать — ложен. Европа нам не нужна даром — это маленькая территория без ресурсов.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Вся наша противовоздушная оборона строилась и создавалась с учетом наличия в Европе самолетов такого класса, как F-35, F-18 Hornet, Eurofighter EF2000 и других, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

— В наших Вооруженных силах есть система зональной противовоздушной обороны, которая обеспечивает ПВО территорий, объектов, зон — это С-400, есть и новейшая система С-500. Есть еще система С-300. В последних модификациях она вполне актуальна и может бороться с самолетами, в том числе пятого поколения, к которым относится F-35. Все наши западные военные округа прикрыты этими системами зональной противовоздушной обороны. Кроме этого, непосредственно объекты закрыты комплексами меньшей дальности действия, например, зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1». Он показал свою высокую эффективность в ходе специальной военной операции. Поэтому входит в систему ПВО всех крупных городов, объектов, военных баз и других важных объектов, — объяснил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Глеб Щелкунов

Также на Балтике есть военные корабли, оснащенные зенитными ракетными комплексами, а кроме того войсковая противовоздушная оборона частей Западного военного округа, представленная комплексами «Бук» и «Тор», напомнил эксперт.