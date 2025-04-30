В Госдепе заявили о выходе США из переговоров по Украине
Соединенные Штаты прекратят свое участие в переговорах по конфликту на Украине при отсутствии прогресса в его урегулировании. Об этом во вторник, 29 апреля, заявила в ходе брифинга официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс.
«Если прогресса не будет, мы откажемся от роли посредников в этом процессе», — привела она слова госсекретаря Марко Рубио, трансляция опубликована на YouTube-канале The Economic Times.
По словам Брюс, Рубио на днях сообщил ей, что в настоящее время этап переговоров говорит о необходимости для обеих сторон — России и Украины — предоставить свои предложения по урегулированию.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 27 апреля отметил, что переговоры с США по вопросу конфликта на Украине движутся в правильном направлении. Он напомнил, что американский госсекретарь в том числе выражал мнение, что в ходе переговоров Вашингтон лучше понял позицию Москвы, а также глубинные причины конфликта.