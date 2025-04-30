Вооруженные силы Украины (ВСУ) обречены, если США полностью прекратят их поддерживать. Об этом 30 апреля сообщает портал 19FortyFive.

«Потеря всей американской помощи резко ослабит ее (Украины. — Ред.) оборонительные возможности. Это может даже означать конец украинских вооруженных сил», — указано в материале.

19FortyFive отмечает, что в случае потери помощи от Вашингтона Киев лишится своего главного поставщика оружия и в результате его запасы вооружений быстро иссякнут, даже несмотря на поставки из Европы. Всё это упрочило бы преимущество России на поле боя.

В этот же день официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс сообщила, что США прекратят свое участие в переговорах по конфликту на Украине при отсутствии прогресса в его урегулировании.

Накануне немецкая газета Bild сообщила, что американский президент Дональд Трамп блокирует передачу австралийскими властями американских танков Abrams на Украину. Отмечалось, что администрация лидера Соединенных Штатов апеллирует к положению о конечном использовании оружия американского производства.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 24 апреля заявил, что Россия ценит посреднические услуги, оказываемые Трампом и его администрацией в переговорном процессе по украинскому конфликту. Президент РФ Владимир Путин выступает за достижение мира с обеспечением интересов страны, дополнил Песков.