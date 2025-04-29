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СМИ сообщили о блокировке Трампом поставок танков из Австралии на Украину

Bild: Трамп блокирует поставки танков из Австралии на Украину
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Фото: TASS/Zuma
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Президент США Дональд Трамп блокирует передачу австралийскими властями американских танков Abrams на Украину. Об этом 29 апреля сообщила немецкая газета Bild.

В октябре 2024 года Австралия пообещала передать Украине 49 боевых танков типа M1A1 Abrams в рамках пакета военной помощи на сумму €164 млн. Однако системы вооружений «всё еще ожидают окончательного одобрения для отправки за границу», пишет издание.

Отмечается, что администрация Трампа апеллирует к положению о конечном использовании оружия американского производства. Таким образом, даже спустя 30 лет после поставок Австралии потребуется разрешение на реэкспорт. Австралийские власти до сих пор не получили такое разрешение от США, добавляет Bild.

«Есть опасения, что будет неловко держать танки на борту кораблей посреди океана в то время, когда на горизонте виднеется мирное соглашение», — объяснил изданию отказ Соединенных Штатов австралийский чиновник.

С другой стороны: Австралия поставила Украине вооружение на $750 млн
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Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз 9 марта сообщил, что в стране рассмотрят возможность отправки «миротворческой миссии» на Украину. При этом Албаниз отметил, что об отправке какого-либо контингента в ближайшее время планов нет.

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