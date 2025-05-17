Орбан призвал лидеров Европы начать вести диалог с Путиным

Европейским лидерам следует начать вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, так как это необходимо для урегулирования конфликта на Украине. Соответствующее заявление 16 мая сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Европейские лидеры рано или поздно должны будут вести переговоры с российским президентом. Это неизбежно», — написал он на странице правительства Венгрии в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Орбан выразил мнение, что странам Европейского союза необходимо определиться, будут ли они вести переговоры с российским лидером до или после США.

Ранее, 10 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий», заявил, что Путин готов к контактам с зарубежными лидерами, которые проявляют к этому интерес. Он отметил, что российский лидер остается открытым к контактам с зарубежными лидерами и готов к диалогу в той степени, в какой к нему готовы сами партнеры.