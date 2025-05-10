Песков заявил о готовности Путина к диалогу с заинтересованными в этом странами
Президент России Владимир Путин готов к контактам с зарубежными лидерами, которые проявляют к этому интерес. Об этом 10 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий».
Песков отметил, что Путин остается открытым к контактам с зарубежными лидерами и готов к диалогу в той степени, в какой к нему готовы сами партнеры. По словам представителя Кремля, со стороны Европы звучат противоречивые заявления, которые «в целом носят скорее более конфронтационный характер, чем характер, ориентированный на все-таки попытки как-то реанимировать наши отношения».
Комментируя публикации западных СМИ о провале политики изоляции России, Песков сказал, что изолировать такую страну, как Россия, крайне сложно, поскольку она «составляет очень большую часть мира».
«Мы видим, что Россия очень активно развивает отношения с большим количеством стран, собственно, во всех направлениях, где проявляется интерес к развитию сотрудничества с нашей страной. И мы будем это делать дальше», — подчеркнул он.
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прокомментировал критику своих контактов с руководством России 9 мая в интервью порталу Breitbart News, защищая подход администрации американского лидера Дональда Трампа к международным переговорам. По словам спецпосланника, диалог с ключевыми участниками конфликта необходим.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 30 апреля напомнил, что заявление Путина о том, что РФ готова к переговорам по украинскому конфликту без предварительных условий, всё еще актуально. Однако от Киева по этому поводу не поступало никакой информации.