Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ заявили об использовании Уиткоффом кремлевского переводчика на встречах с Путиным
Общество
Белоусов заявил о стремлении России расширять военные связи с Нигером
Политика
РФ поприветствовала готовность Вьетнама участвовать в урегулировании на Украине
Политика
Путин назвал Зимбабве надежным партнером России в Африке
Мир
Песков заявил о готовности Путина к диалогу с заинтересованными в этом странами
Мир
Австралийский мотоклуб «Ночные волки» провел мотопробег в честь годовщины Победы
Мир
Сибига заявил о готовности Украины к 30-дневному перемирию с 12 мая
Мир
Глава «Росатома» анонсировал переговоры с Гросси в первой половине июня
Мир
РФ и Вьетнам договорились укреплять сотрудничество в сфере обороны и безопасности
Пресс-релизы
Более 300 автомобилей завершили автопробег около Музея Победы
Мир
Путин заявил об успешном развитии взаимодействия РФ и Вьетнама в энергетике
Мир
СМИ рассказали о плане западных стран по прекращению украинского конфликта
Мир
Число погибших в аварии с автобусом в Турции возросло до восьми человек
Мир
В Индии указали на переброску пакистанских войск к границе
Мир
Путин и генсек ЦК Компартии Вьетнама приняли совместную декларацию
Мир
В Пакистане опровергли проведение ядерного совета на фоне конфликта с Индией
Мир
На Украине рассказали об увольнении топ-чиновника СБУ за связь с вором в законе
Сюжет:

Песков заявил о готовности Путина к диалогу с заинтересованными в этом странами

0
EN
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

Президент России Владимир Путин готов к контактам с зарубежными лидерами, которые проявляют к этому интерес. Об этом 10 мая заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий».

Песков отметил, что Путин остается открытым к контактам с зарубежными лидерами и готов к диалогу в той степени, в какой к нему готовы сами партнеры. По словам представителя Кремля, со стороны Европы звучат противоречивые заявления, которые «в целом носят скорее более конфронтационный характер, чем характер, ориентированный на все-таки попытки как-то реанимировать наши отношения».

Комментируя публикации западных СМИ о провале политики изоляции России, Песков сказал, что изолировать такую страну, как Россия, крайне сложно, поскольку она «составляет очень большую часть мира».

«Мы видим, что Россия очень активно развивает отношения с большим количеством стран, собственно, во всех направлениях, где проявляется интерес к развитию сотрудничества с нашей страной. И мы будем это делать дальше», — подчеркнул он.

Неконтактные лица: Москва не видит готовности Киева к реальным переговорам
Возможно ли возобновление прямого диалога России и Украины

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прокомментировал критику своих контактов с руководством России 9 мая в интервью порталу Breitbart News, защищая подход администрации американского лидера Дональда Трампа к международным переговорам. По словам спецпосланника, диалог с ключевыми участниками конфликта необходим.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 30 апреля напомнил, что заявление Путина о том, что РФ готова к переговорам по украинскому конфликту без предварительных условий, всё еще актуально. Однако от Киева по этому поводу не поступало никакой информации.

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025