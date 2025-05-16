Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Вольное Поле Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 16 мая сообщило Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии», — указано в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что противник на данном направлении потерял более 1130 военнослужащих, 15 боевых бронированных машин и пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Кроме того, за минувшую неделю средства противовоздушной обороны сбили 35 управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Также было ликвидировано 930 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Согласно данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции Российская армия уничтожила 35 545 единиц автомобильной техники противника.

15 мая в Минобороны РФ сообщили, что ВС России освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). По данным военного ведомства, ВСУ потеряли три склада боеприпасов, 11 автомобилей, около 240 военных, а также две боевые бронированные машины.