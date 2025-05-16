ВС РФ освободили населенный пункт Вольное Поле ДНР
Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Вольное Поле Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 16 мая сообщило Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вольное Поле Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад теробороны и бригады нацгвардии», — указано в сообщении ведомства.
В Минобороны отметили, что противник на данном направлении потерял более 1130 военнослужащих, 15 боевых бронированных машин и пять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
Кроме того, за минувшую неделю средства противовоздушной обороны сбили 35 управляемых авиационных бомб JDAM и пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США. Также было ликвидировано 930 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Согласно данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции Российская армия уничтожила 35 545 единиц автомобильной техники противника.
15 мая в Минобороны РФ сообщили, что ВС России освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). По данным военного ведомства, ВСУ потеряли три склада боеприпасов, 11 автомобилей, около 240 военных, а также две боевые бронированные машины.