ВС РФ освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 15 мая сообщили в Минобороны РФ.
«В результате активных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики», — указано в сообщении.
Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли три склада боеприпасов, 11 автомобилей, около 240 военных, а также две боевые бронированные машины.
В ведомстве также добавили, что Новоалександровку освободили подразделения группировки войск «Центр». В зоне их ответственности украинские военные потеряли более 515 человек, 10 автомобилей, шесть боевых бронированных машин и три артиллерийских орудия.
Накануне российская армия освободили населенный пункт Михайловка в ДНР. Кроме того, ВС РФ нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоалександровка, Ульяновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Димитров, Петровское и Новосергеевка в ДНР.