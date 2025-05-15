Глядя в небо: как живут люди в освобожденном армией РФ Селидово

Освобожденные российской армией города и поселки после окончания активных боев еще долгое время остаются прифронтовыми. Постепенно, когда начинает позволять обстановка, здесь появляются органы гражданской власти и правопорядка — предвестники возвращения к мирной жизни. Но первыми свою работу сразу после зачистки начинают всё же подразделения военной полиции. О том, как сегодня живут люди в освобожденном Селидово в ДНР и кто обеспечивает безопасность дорог и самого города — в репортаже «Известий».

Прифронтовые дороги

Атаки противника с помощью дронов-камикадзе сегодня стали основной проблемой для росссийских прифронтовых территорий. Теперь блокпосты — это не просто место, где проверяют документы, а полноценное укрытие от беспилотников со своими системами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Стоят они через каждые 20–30 км пути.

Перед выездом наш водитель долго думает, какой маршрут сегодня наиболее безопасен для поездки. По его словам, если ты несколько дней не садился за руль, надо обязательно уточнить обстановку у коллег — ситуация на дорогах тут меняется постоянно. Надеяться на навигатор бессмысленно, он здесь не помощник — на больших участках сигналы спутников глушат.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

На дороге постоянно встречаются бронеавтомобили самых разных моделей, включая новые медицинские машины. Хотя подавляющее большинство машин здесь — пикапы, джипы, легковые автомобили и ставшие рабочими лошадками уазовские «буханки».

Раньше обязательным атрибутом таких машин были противодронные сетки и экраны из транспортерной ленты. Сейчас же многие автомобили лишились крыш — полностью или частично, чтобы обеспечить площадку для огня по воздушным целям нашим стрелкам. По словам бойцов, сегодня только они считаются надежной защитой. Обычно стрелки работают в паре и хотя бы один из них — с охотничьим ружьем.

Похоже, что эта новая военная специальность, о которой ранее писали «Известия», с нами надолго.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Следим за небом, работаем вместе с РЭБовцами. В частности, именно их оборудование подает нам сигналы. В случае нападения всеми возможными средствами отражаем БПЛА противника. Дорога полностью контролируется разными подразделениями во взаимодействии. Также помогают сетки над некоторыми участками дороги. Это позволяет более безопасно передвигаться в прифронтовых районах, — рассказал «Известиям» военнослужащий батальона охраны сержант Николенко на блокпосте на одном из въездов в Селидово.

Обстановка в Селидово

— После освобождения Селидово мы делали обход территории и осматривали дома. Исходя из состояния людей или по желанию, их эвакуировали в другие населенные пункты, где им оказывали помощь. Но в то же время нам приходилось зачищать дома от оставшихся в городе «спящих» групп противника, — вспоминает дежурящий на блокпосте боец с позывным Художник.

Вместе с бойцами въезжаем в сам город, добираемся до оживленного большого перекрестка и слышим сигнал «воздушная тревога». Тут же стрелки разбегаются по своим позициям, а военный полицейский командует не задерживаться в районе. Поэтому решаем отъехать к развалинам, которые находятся подальше от этого места, чтобы спрятать машину.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

По центру Селидово идем вместе с пешим патрулем комендатуры. Сейчас день, местные жители с пакетами и бутылками воды в руках передвигаются по улице небольшими группами. Поговорив с некоторыми из них, узнали, что большинство уже оформило российские документы и пенсии, но снять деньги не могут, как и пользоваться интернет-банками: нет ни света, ни интернета. Местная экономика здесь держится на наличном расчете, поэтому многие из жителей интересуются, когда же заработают банки в городе.

Люди поздравляют военнослужащих, сопровождающих нас, с Днем Победы и желают им в скором времени новой победы.

Чего боятся люди в прифронтовых городах

Общаясь с людьми, выясняю, что далеко не все готовы говорить на камеру. На вопрос, почему, отвечают, что боятся. Одни — того, что видеофрагменты их интервью потом использует украинская пропаганда, которая вырезает сцены с мирными жителями и переиначивает на свой лад. Другие — того, что артиллерия противника будет целенаправленно уничтожать дома тех, кого опознают по сюжетам, а за ними станут охотиться БПЛА.

Но смельчаки всё-таки находятся. Первой в группе из четырех человек начинает говорить Ирина. По ее словам, стрельба идет почти каждый день, и она чувствует, как трясется квартира. Следуя ее примеру, к разговору быстро подключаются и остальные.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

— Воины дают продукты и лекарства, помогают нам. А света и воды у нас нет. Благо, что у нас источник в Селидово — как говорят, «Господня вода», криница. Люди наделали скважин, и это спасает, — объясняет пенсионерка Любовь.

Военные полицейские приводят нас к зданию, уничтоженному попаданиями нескольких корректируемых авиабомб. Это был основной центр выдачи помощи и приема населения в городе, который прицельно уничтожили украинские боевики.

В Селидово на момент освобождения города оставалось более 2 тыс. мирных жителей. Из них около 1 тыс. сразу изъявили желание эвакуироваться в тыловые районы ДНР, еще около 1 тыс. продолжают находиться в городе, отметил военный комендант 5-й военной комендатуры подполковник Полищук.

— Вы видите первый пункт выдачи гуманитарной помощи. На него украинские негодяи потратили две бомбы. Тут погибло два военнослужащих комендатуры, которые занимались выдачей гуманитарной помощи, — с горечью вспоминает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Сейчас в городе остаются сотни гражданских, для которых уже открыли пенсионный фонд, гражданскую администрацию, отделения полиции и миграционной службы. Мирная жизнь потихоньку возвращается и сюда.