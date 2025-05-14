ВС РФ освободили населенный пункт Михайловка в ДНР
Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 мая сообщило Минобороны РФ.
Кроме того, российская армия нанесла поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоалександровка, Ульяновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Димитров, Петровское и Новосергеевка в ДНР.
«Потери противника составили свыше 525 военнослужащих, 11 пикапов и два артиллерийских орудия», — указано в сообщении ведомства.
Помимо этого, при помощи оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, пункты временной дислокации подразделений украинской армии и иностранных наемников в 141 районе.
В Минобороны РФ добавили, что средства противовоздушной обороны также сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.
Минобороны РФ сообщило 13 мая, что ВС России освободили населенный пункт Миролюбовка в ДНР. На данном направлении украинские войска потеряли более 470 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV.