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ВС РФ освободили населенный пункт Михайловка в ДНР

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Фото: ТАСС/Александр Река
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Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 мая сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, российская армия нанесла поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоалександровка, Ульяновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Димитров, Петровское и Новосергеевка в ДНР.

«Потери противника составили свыше 525 военнослужащих, 11 пикапов и два артиллерийских орудия», — указано в сообщении ведомства.

Помимо этого, при помощи оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, места хранения безэкипажных катеров, склады боеприпасов, пункты временной дислокации подразделений украинской армии и иностранных наемников в 141 районе.

В Минобороны РФ добавили, что средства противовоздушной обороны также сбили пять управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

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Минобороны РФ сообщило 13 мая, что ВС России освободили населенный пункт Миролюбовка в ДНР. На данном направлении украинские войска потеряли более 470 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV.

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