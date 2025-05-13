ВС России освободили населенный пункт Миролюбовка в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Миролюбовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом во вторник, 13 мая, сообщило Минобороны РФ.
Взяли под контроль пункт подразделения группировки войск «Центр». В зоне их ответственности украинские военные потеряли более 470 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, включая два бронеавтомобиля HMMWV.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты восемь управляемых авиационных бомб JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 74 беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — указало Минобороны.
Кроме того, российская армия поразила цех сборки самоходных артиллерийских установок «Богдана» и пункты временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Накануне Минобороны сообщило, что Вооруженные силы России освободили населенный пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике. ВС РФ также нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов, цеху сборки снарядов, складам хранения боеприпасов.