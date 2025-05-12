ВС РФ освободили населенный пункт Котляровка в ДНР
Вооруженные силы (ВС) России освободили населенный пункт Котляровка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 мая сообщило Министерство обороны РФ.
Там отметили, что российские военные также поразили формирования бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах десяти населенных пунктов республики.
«Потери противника составили свыше 440 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей и два артиллерийских орудия», — указано в сводке ведомства.
Кроме того, ВС РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов, цеху сборки снарядов, складам хранения боеприпасов и беспилотников ВСУ, пунктам временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 129 районах, уточнили в Минобороны.
По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали девять управляемых авиационных бомб JDAM, два снаряда реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства и 135 беспилотных летательных аппаратов.
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