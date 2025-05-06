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ВС РФ освободили населенный пункт Лысовка в ДНР

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенный пункт Лысовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 6 мая сообщило Минобороны РФ.

Кроме того, российская армия нанесла поражение живой силе и технике Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Вольное Поле, Новополь в ДНР.

«Потери противника составили до 200 военнослужащих, два бронетранспортера, шесть автомобилей, пять орудий полевой артиллерии, в том числе две 155-миллиметровые гаубицы М198 производства США», — указано в сообщении ведомства.

Также ВС РФ уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Помимо этого, средства противовоздушной обороны ликвидировали четыре американские управляемые авиационные бомбы JDAМ и 202 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

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30 апреля Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Новое в ДНР. Противник на этом направлении потерял более 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и пять артиллерийских орудий западного производства.

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