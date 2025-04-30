Вооруженные силы (ВС) РФ освободили населенный пункт Новое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 30 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Новое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены четыре управляемые авиационные бомбы JDAM, реактивный снаряд РСЗО HIMARS производства США, а также 125 беспилотников (БПЛА) самолетного типа.

Нанесено огневое поражение по формированиям двух механизированных, танковой и штурмовой бригад ВСУ, а также двух бригад территориальной обороны в районах населенных пунктов Двуречная, Купянск, Купянск-Узловой, Осиново, Нечволодовка, Каменка Харьковской области и Кировска в ДНР.

По данным Минобороны, противник на этом направлении потерял более 220 военнослужащих, две боевые бронированные машины, десять автомобилей и пять артиллерийских орудий западного производства. Также был уничтожен склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Запад» 29 апреля освободили населенный пункт Дорошовка в Харьковской области. Российские военнослужащие также поразили формирования двух механизированных и штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также двух бригад теробороны в районах шести населенных пунктов Харьковской области и одного населенного пункта в ДНР.