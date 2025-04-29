Подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Дорошовка в Харьковской области. Об этом 29 апреля сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Дорошовка Харьковской области», — говорится в сообщении.

Российские военнослужащие также поразили формирования двух механизированных, штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и двух бригад теробороны в районах шести населенных пунктов Харьковской области и одного населенного пункта Донецкой Народной Республики (ДНР).

По данным ведомства, украинская армия потеряла более 240 боевиков, а также военную технику, в том числе танк, четыре автомобиля и три орудия полевой артиллерии производства стран Запада. Кроме того, российские бойцы ликвидировали две станции радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и столько же складов боеприпасов.

Накануне военные Вооруженных сил (ВС) РФ освободили населенный пункт Каменка в Харьковской области. Подразделения группировки войск «Запад» также ликвидировали свыше 240 боевиков ВСУ, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, в том числе два производства НАТО.