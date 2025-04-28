Российские военные освободили Каменку в Харьковской области
Военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России освободили населенный пункт Каменка в Харьковской области. Об этом 28 апреля сообщили в Минобороны РФ.
«В результате активных действий подразделения группировки войск «Запад» освободили населенный пункт Каменка Харьковской области», — говорится в сводке ведомства.
Помимо этого, указывается, что подразделения «Запада» поразили формирования трех механизированных и штурмовой бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также двух бригад теробороны в районах четырех населенных пунктов Харьковской области и трех населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР).
По данным Минобороны, в результате действий российского группировки украинские формирования потеряли более 240 боевиков, восемь автомобилей и три орудия полевой артиллерии, два из которых произвели государства — члены НАТО. В том числе ВС РФ ликвидировали станцию радиоэлектронной борьбы «Квертус» и шесть складов боеприпасов.
21 апреля подразделения Южной группировки войск ВС РФ полностью освободили село Богдановка в ДНР. В Минобороны уточнили, что военнослужащие также улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике украинской армии в районе Красногоровки ДНР.