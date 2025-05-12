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Российские военнослужащие рассказали об освобождении села Лысовка в ДНР

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Фото: Министерство обороны РФ
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Российские военнослужащие 137-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Центр» рассказали об освобождении населенного пункта Лысовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 12 мая сообщили в Минобороны РФ.

«Успешно прорвались и расчистили 15 населенных пунктов .<..> Прошли смело, умело», — заявил заместитель командира штурмовой роты по военно-политической работе (ВПР) Алексей Исаев.

Он уточнил, что российские военнослужащие продолжали наступление на протяжении четырех часов. Для того чтобы обезвредить боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), они использовали артиллерию и беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

«Использовали разное время суток, разные погодные условия, с разных сторон заходили и использовали технику. Только благодаря смекалке, храбрости и различным тактическим действиям мы смогли все-таки продавить их оборону и освободить населенный пункт», — отметил заместитель командира штурмового батальона по ВПР Сергей Бацулин.

Российские военнослужащие наступали ночью. В ходе боевых работ им удалось уничтожить значительное количество вражеской техники, включая тяжелые беспилотники типа «Баба-яга», отметили в ведомстве.

Лысовка имела важное стратегическое значение для противника, представляя собой мощный укрепрайон с развитой системой обороны. Благодаря точным действиям российских военнослужащих этот населенный пункт удалось освободить.

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Минобороны РФ 6 мая сообщило, что российские военные освободили Лысовку в ДНР. Тогда потери украинской армии составили до 200 боевиков, два бронетранспортера и шесть автомобилей. Кроме того, российская армия нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Богатырь, Федоровка, Вольное Поле, Новополь в ДНР.

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