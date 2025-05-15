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Порядок очереди: штурмовики и десантники получат новый автомат АК-12К

Оружие было создано с учетом пожеланий бойцов, выполняющих задачи в зоне СВО
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В этом году штурмовые подразделения и десантники получат укороченную модификацию автомата Калашникова — АК-12К. Она была создана с учетом пожеланий бойцов, выполняющих боевые задачи в зоне специальной военной спецоперации. Также на подмосковном полигоне были показаны другие модели семейства АК-12 и ручные пулеметы с ленточным боепитанием РПЛ-20. Корреспонденту «Известий» удалось не только осмотреть, но и опробовать новинки в деле.

Новая линейка

Концерн «Калашников» впервые представил целую линейку стрелкового оружия под патрон 5,45. С новыми автоматами и пулеметами познакомили на подмосковном стрелковом полигоне парка «Патриот».

Генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников

Генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Мы должны дать нашим заказчикам наилучшее решение для их боевых задач. В калибре 5,45 есть все возможные форм-факторы, в том числе и пулемет, — рассказал при показе новой линейки оружия генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников.

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Пулеметы РПЛ-20 были представлены в двух основных исполнениях: в полноразмерном для вооружения пехотных частей и в компактном — с укороченным стволом для штурмовых и десантных подразделений.

Кроме того, продемонстрировали автомат АК-12 2023 года, доработанный по итогам опыта применения во время специальной военной операции. И две его новые модификации.

Пулемет РПЛ-20

Пулемет РПЛ-20

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Первая из них — укороченный АК-12К для штурмовых подразделений. Этот автомат получил улучшенные технические, эргономические и эксплуатационные характеристики, отвечающие требованиям современного боя.

Компактный автомат именно как изделие появился по обратной связи, — отметил Алан Лушников. — При штурмовых действиях полноразмерный автомат не так удобен, при этом эффективная дальность выстрела при штурмовых действиях снижается. Здесь важнее компактность и удобство.

Главный конструктор концерна по стрелковому оружию Сергей Уржумцев подтвердил, что для определенных подразделений габариты автомата — основной критерий.

Автоматы АК-12, АК-12К и АК-12СК

Автоматы АК-12, АК-12К и АК-12СК

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Получая обратную связь из войск, мы пришли к выводу, что унификация не в полной мере отвечает задачам и требованиям, которые предъявляются к современному стрелковому оружию, — объяснил он. — И если основной общевойсковой автомат АК-12 хорошо подходит для строевых общевойсковых подразделений, то для штурмовых оружие должно быть несколько иным.

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По его словам, этот посыл и послужил поводом для разработки автомата для штурмовиков.

Данная вариация автомата активно проходила войсковую апробацию в прошлом году, по итогам которой был сформирован Министерством обороны заказ на достаточно крупную партию — она должна уже весной текущего года поступить в войска, — уточнил Сергей Уржумцев.

Также концерн «Калашников» показал малогабаритный АК-12СК всё под тот же патрон калибра 5,45.

Главный конструктор концерна по стрелковому оружию Сергей Уржумцев

Главный конструктор концерна по стрелковому оружию Сергей Уржумцев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Это дальнейшее уменьшение массо-габаритных характеристик базового образца, — пояснил Сергей Уржумцев. — Он имеет габаритные характеристики, соизмеримые с автоматом АКС-74У, при этом спроектирован на базе основного автомата АК-12. Новинка получила все основные опции, которые позволяют устанавливать дополнительное оборудование от базового автомата. Такие как рукоятки, магазины, прицельные приспособления, приборы малошумной стрельбы и другие.

АК-12СК предназначен тем, для кого стрелковое оружие не является основным видом вооружения.

— Это операторы БПЛА, механики-водители и другие, для которых в первую очередь нужна компактность и возможность размещения автомата в каких-то отсеках и укладках, — отметил Сергей Уржумцев.

Стрельба в ограниченном пространстве

После презентации оружия корреспонденту «Известий» удалось сравнить модернизированный АК-12, который сейчас активно поставляется в войска, с его новой укороченной версией для штурмовых подразделений. Перед стрельбой были выданы специальные очки и беруши. Затем инструкторы снарядили оружие и дали выстрелить из каждого автомата по паре десятков патронов.

Штурмовой АК оказался гораздо удобнее — с ним было проще переносить огонь с цели на цель, меньше устают руки, а движения становятся более резкими. Этот автомат проще закинуть за спину, перезарядить.

Автомат АК-12К

Автомат АК-12К

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Причем при стрельбе на ближних дистанциях разницы в кучности боя оружия не ощущалось — было поражено примерно одинаковое количество целей.

— Хороший автомат, — отметил один из инструкторов, отвечающий за подготовку стрельбы.

Перед этим он продемонстрировал работу с укороченным АК с багги. Новый автомат позволяет вести огонь из самой машины, с ним проще работать и из-за искусственных преград.

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Похоже, нашим штурмовикам действительно станет гораздо удобнее действовать в развалинах зданий и сооружений, узких траншеях и блиндажах опорных пунктов. А именно в таких условиях сейчас проходит большинство боев на линии боевого соприкосновения.

Первые партии линейки стрелкового оружия калибра 5,45 активно эксплуатируются в войсковых подразделениях в зоне СВО, что помогает разработчикам делать выводы о надежности систем и работать на перспективу.

Патроны калибра 5,45

Патроны калибра 5,45

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Новое оружие, по словам разработчиков, получает хорошие отзывы.

— Я приведу слова одного из командующих: «Где вы были раньше? Если бы это было у нас еще тогда, возможно, и результат был бы совсем другой», — сказал Сергей Уржумцев.

Кроме того, концерн «Калашников» показал новые приборы малошумной стрельбы для новых автоматов. По словам Сергея Уржумцева, с этого года они в массовом порядке пойдут в войска. Они позволяют при стрельбе избежать вспышек, а также снижают громкость выстрела.

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