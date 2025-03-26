Отключить батареи: в зоне СВО начали действовать новые комплексы артиллерийской разведки

В зоне СВО российские войска начали применять новые комплексы артиллерийской разведки — 96Л6. Они значительно превосходят стоящие сейчас на вооружении системы «Зоопарк». Так, например, новинка позволяет засекать работу РСЗО на дистанции до 150 км, что почти в пять раз больше, чем у предшественника. Эксперты отмечают, что комплекс разведки 96Л6 в разы повысит эффективность контрбатарейной борьбы.

С точностью до нескольких метров

В артиллерийские бригады, действующие в зоне СВО, начали поступать мобильные артиллерийские радиолокационные комплексы разведки 96Л6. Их назначение — обнаружение огневых позиций ствольной артиллерии, РСЗО и минометов. Они уже активно участвуют в контрбатарейной борьбе. Комплексы позволяют засекать работу ствольной артиллерии и минометов на расстоянии 70 км, а пуски РСЗО — в радиусе 150 км, рассказали источники «Известий» в Минобороны РФ.

Новая РЛС значительно превосходит по своим характеристикам стоящие на вооружении комплексы контрбатарейной борьбы. Так, например, комплекс разведки и контроля стрельбы «Зоопарк-1» способен засекать реактивные снаряды РСЗО в радиусе 35 км, что почти в пять раз меньше, чем у новых машин. Для обнаружения залпов ствольной артиллерии и минометов этот показатель еще меньше. Так, например, 82–120-мм минометы «Зоопарк» может засечь на дистанции до 17 км.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Глеб Щелкунов

Радиолокационный комплекс разведки 96Л6 установлен на четырехосном шасси. На его базе размещены полноповоротная габаритная радиолокационная антенна и контейнер со всей необходимой аппаратурой.

РЛС может обнаружить точку пуска снарядов или реактивных боеприпасов РСЗО с точностью до нескольких метров. Обнаружив ее, экипаж РЛС передает координаты позиций противника на пункт управления подразделения, которое отвечает за контрбатарейную борьбу. Затем наносится удар артиллерией или РСЗО.

Немаловажно и то, что комплекс 96Л6 весьма устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

Эта радарная система хорошо известна как зенитная, рассказал «Известиям» редактор сайта Military Russia Дмитрий Корнев.

— У нее есть устоявшееся название — всевысотный обнаружитель, — отметил он. — Она создавалась для работы в составе зенитных ракетных комплексов С-350 «Витязь», С-400 «Триумф». Также она может усилить системы ПВО С-300 нескольких модификаций. Одна такая станция может наблюдать и вести 100 траекторий самых разных целей.

Эксперт предположил, что в первую очередь нашему оборонно-промышленному комплексу пришлось дорабатывать систему выдачи информации об обнаруженных объектах артиллерийским и ракетным батареям, которые могли бы быстро вступить в контрбатарейную борьбу.

— Такая универсализация позволяет значительно экономить время, а также ресурсы, необходимые для изготовления и разработки новых систем, — объяснил Дмитрий Корнев. — Система была создана в 2010-х годах и уже хорошо зарекомендовала себя в войсках противовоздушной обороны. То, что после доработок она может эффективно использоваться для контрбатарейной борьбы, говорит о том, что деньги, вложенные в развитие ПВО, теперь начинают работать и на другие рода войск.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Глеб Щелкунов

РЛС 96Л6 — большая, она требует мощного шасси, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Возможности ее позволяют видеть снаряды ствольной артиллерии, РСЗО, старты ракет и воздушные объекты, — уточнил он. — Место нахождения артиллерийских, минометных или позиций РСЗО станция обнаруживает по траектории полета боеприпасов, которые она прекрасно видит. Точность должна быть очень хорошей. Такое использование мощной РЛС — логичный шаг. Выпуск нескольких узкоспециализированных РЛС всегда выходит дороже.

Эксперт считает, что дальность обнаружения залпа РСЗО с расстояния 150 км позволит обнаруживать и уничтожать РСЗО HIMARS.

— Эти машины имеют реактивные снаряды с дальностью 80–90 км, — напомнил он. — Получается, что наша РЛС их сможет обнаруживать даже глубоко в тылу, откуда они и предпочитают вести огонь.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Благодаря дальности обнаружения новый комплекс можно держать как можно дальше от линии боевого соприкосновения, также отметил эксперт.

— Достаточно большая РЛС 96Л6, находясь в тылу, имеет больше шансов выжить, чем бронированный и компактный «Зоопарк», который вынужден работать вблизи линии фронта, — отметил он. — Системами радиотехнической разведки достаточно легко обнаруживаются РЛС контрбатарейной борьбы, так как они — мощный источник излучения. И это приоритетная цель, по которой стараются отработать всем, чем можно. В условиях современного боя в ближнем тылу можно быстро стать жертвой FPV-дронов, которые держат под угрозой тыловую полосу глубиной около 20 км от передовых позиций.

Комплексы РЛС 96Л6 в теории должны сопрягаться со средствами ПВО, также отметил эксперт.

— Должны иметь возможность передавать информацию о воздушной обстановке зенитным комплексам, — отметил он. — Это позволит не только контролировать активность артиллерии противника, но и фиксировать воздушные объекты.

Разведывательно-ударный контур

Недавно в артиллерийских бригадах были сформированы разведывательно-ударные дивизионы беспилотных летательных аппаратов.

«Известия» писали, что на их вооружении стоит целая линейка дронов и барражирующих боеприпасов. Новые дивизионы БПЛА позволили создать в артиллерийских соединениях так называемые разведывательно-ударные контуры (РУК). При помощи дронов артиллеристы находят цели и тут же наносят удары. Они же при необходимости корректируют артогонь. Таким образом уничтожаются вражеские артиллерийские орудия, САУ и РСЗО, комплексы ПВО, минометы, техника и личный состав.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

БПЛА успешно работают по целям, прикрытым средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, они охотятся за расчетами БПЛА противника, не позволяя тем действовать в полную силу.

БПЛА подняли на новый уровень ведение контрбатарейной борьбы — в сводках российского военного ведомства ежедневно перечисляются уничтоженные орудия, САУ и РСЗО противника. Связка «беспилотник – арторудие или РСЗО» позволяет в разы повысить эффективность артбригад или артполков, а также значительно уменьшить расход боеприпасов.