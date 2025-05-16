Прокуратура Камчатского края обвинила депутата в растрате около 1,1 млн рублей

На Камчатке депутата обвинили в превышении должностных полномочий, присвоении и растрате около 1,1 млн рублей. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Он обвиняется в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности, а также в присвоении и растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере (п.«е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ)», — говорится в заявлении ведомства.

По версии следствия, обвиняемый в период временного исполнения обязанностей главы муниципального образования премировал себя и своего непосредственного начальника, который в тот момент находился под домашним арестом по уголовному делу о хулиганстве.

Ущерб бюджету превысил 1 млн 100 тыс. рублей, уточнили в ведомстве.

21 апреля суд столицы отправил курского экс-депутата Максима Васильева на два месяца в СИЗО. Он пробудет под стражей до 19 июня. Его подозревают в растрате средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной (ч. 5 ст. 160 УК РФ).