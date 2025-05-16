Реклама
Прямой эфир
Мир
Рубио указал на отсутствие завышенных ожиданий США от переговоров РФ и Украины
Мир
Военные Пакистана и Индии договорились о снижении напряженности
Политика
Путин назначил Олега Салюкова заместителем секретаря Совбеза РФ
Экономика
Пассажиры Пулково могут столкнуться с задержками рейсов и отсутствием бортпитания
Мир
Макрон обсудил с парой римским Львом XIV конфликт на Украине и ситуацию в Газе
Общество
Премьер-министр Малайзии отметил величие Красной площади после прогулки по Москве
Мир
В МИД РФ указали на отсутствие предложений возобновить работу Совета РФ – НАТО
Экономика
Подделки исключат из системы маркировки «Честный знак»
Экономика
Переплата по рыночной ипотеке превысила 10 млн рублей
Мир
СМИ сообщили о страхе ЕС перед альянсом Румынии и Венгрии против помощи Украине
Мир
В межправкомиссии РФ и Малайзии предположили запуск прямых рейсов в 2025 году
Мир
Купленная за $27 гарвардская копия Великой хартии вольностей оказалась оригиналом
Мир
Сийярто заявил об усилении антивенгерской пропаганды на Украине
Наука и техника
Летающего робота-доставщика и новые беспилотники представили на HeliRussia
Мир
Мерц не исключил в новом пакете санкций ЕС пункта о замороженных активах РФ
Спорт
«Ростов» обыграл «Спартак» и вышел в суперфинал Кубка России
Мир
США ввели санкции против высокопоставленных чиновников «Хезболлы»

Прокуратура Камчатского края обвинила депутата в растрате около 1,1 млн рублей

0
EN
Фото: t.me/kamproc41
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
Вкл
Выкл

На Камчатке депутата обвинили в превышении должностных полномочий, присвоении и растрате около 1,1 млн рублей. Об этом в пятницу, 16 мая, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

«Он обвиняется в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности, а также в присвоении и растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере (п.«е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, ч. 4 ст. 160 УК РФ)», — говорится в заявлении ведомства.

По версии следствия, обвиняемый в период временного исполнения обязанностей главы муниципального образования премировал себя и своего непосредственного начальника, который в тот момент находился под домашним арестом по уголовному делу о хулиганстве.
Ущерб бюджету превысил 1 млн 100 тыс. рублей, уточнили в ведомстве.

Платежное отречение: экс-владельцу «Азбуки вкуса» дали восемь лет колонии
Кириллу Якубовскому придется выплатить потерпевшим 4,2 млрд рублей

21 апреля суд столицы отправил курского экс-депутата Максима Васильева на два месяца в СИЗО. Он пробудет под стражей до 19 июня. Его подозревают в растрате средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной (ч. 5 ст. 160 УК РФ).

Читайте также
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ №ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года , ЭЛ №ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2025