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Суд в Москве отправил экс-депутата Курской области Васильева в СИЗО на два месяца

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Фото: t.me/moscowcourts
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Мещанский районный суд Москвы отправил бывшего депутата Курской областной думы VII созыва Максима Васильева в СИЗО на два месяца. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Максима Сергеевича», — говорится в Telegram-канале.

Фигурант обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»).

Уточняется, что суд не удовлетворил ходатайство обвиняемого и его адвоката об избрании более мягкой меры пресечения в виде домашенго ареста.

Пришли в оборону: чиновников Курска подозревают в хищении денег, выделенных на защиту региона
Ущерб оценивается более чем в 3 млрд рублей

28 января в распоряжении «Известий» появился иск, согласно которому руководство Корпорации развития Курской области подозревается в масштабном выводе средств, заложенных на госконтракты по обеспечению обороноспособности региона. По данному делу задержали и арестовали руководителей корпорации Владимира Лукина и Игоря Грабина, Снежану Мартьянову. Помимо Васильева, к преступной деятельности также причастны экс-депутат Курской областной думы V созыва Юрий Бессонов, родной брат Мартьяновой — владелец ООО «Энерго Рессурс» и ООО «Торговый дом Курск» и московский предприниматель Иван Уткин.

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