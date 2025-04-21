Суд в Москве отправил экс-депутата Курской области Васильева в СИЗО на два месяца

Мещанский районный суд Москвы отправил бывшего депутата Курской областной думы VII созыва Максима Васильева в СИЗО на два месяца. Об этом 21 апреля сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васильева Максима Сергеевича», — говорится в Telegram-канале.

Фигурант обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере»).

Уточняется, что суд не удовлетворил ходатайство обвиняемого и его адвоката об избрании более мягкой меры пресечения в виде домашенго ареста.

28 января в распоряжении «Известий» появился иск, согласно которому руководство Корпорации развития Курской области подозревается в масштабном выводе средств, заложенных на госконтракты по обеспечению обороноспособности региона. По данному делу задержали и арестовали руководителей корпорации Владимира Лукина и Игоря Грабина, Снежану Мартьянову. Помимо Васильева, к преступной деятельности также причастны экс-депутат Курской областной думы V созыва Юрий Бессонов, родной брат Мартьяновой — владелец ООО «Энерго Рессурс» и ООО «Торговый дом Курск» и московский предприниматель Иван Уткин.