Платежное отречение: экс-владельцу «Азбуки вкуса» дали восемь лет колонии

Пресненский райсуд Москвы 9 апреля огласил приговор бывшему совладельцу торговых сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» Кириллу Якубовскому. Суд признал его виновным в мошенничестве со средствами инвесторов на сумму $126 млн и приговорил к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима. По версии следствия, эти деньги в 2011–2015 годах компания Якубовского взяла у нескольких владельцев офшорных компаний под высокие проценты якобы на развитие бизнеса и не вернула. После вынесения приговора Якубовскому и еще двум фигурантам дела предъявили новое обвинении — в организации преступного сообщества и растрате, сообщили адвокаты потерпевших.

За что осудили Кирилла Якубовского

Бывший владелец торговых сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» Кирилл Якубовский ближайшие восемь лет проведет в колонии общего режима. К такому сроку 9 апреля бизнесмена приговорил Пресненский райсуд Москвы. Он признан виновным в хищении средств инвесторов на сумму $126 миллионов.

Якубовского арестовали в апреле 2023 года по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, в 2012–2015 годах он вместе с сообщниками получил от ряда предпринимателей крупные займы на финансирование деятельности кипрской инвестиционной компании V.M.H.Y. Holdings Limited. 25% акций этой компании принадлежали Якубовскому. Ранее она владела обанкротившимися ПАО «М2М Прайвет Банк», ООО «Финансово-Торговая Компания», санированным ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк», офисно-гостиничным центром «Голден Гейт» и рядом других активов.

Деньги, судя по материалам дела, Якубовскому предоставили от имени пяти офшорных фирм. Осенью 2016 года выплата процентов по займам прекратилась, не смог вернуть бизнесмен и тело долга. В 2017 году инвесторы обратились в полицию и потребовали привлечь Якубовского и других совладельцев V.M.H.Y. Holdings Limited к уголовной ответственности. Всего было подано шесть исков на общую сумму $126 миллионов.

Основатель золотодобывающей компании Petropavlovsk Павел Масловский и бывший совладелец сети кофеен «Кофе хауз» и магазинов «Азбука вкуса» Кирилл Якубовский в Пресненском суде Фото: ИЗВЕСТИЯ

Компания, которой руководил Якубовский, находилась в неплатежеспособном состоянии и не имела реальной модели возврата займов, пояснили в своем Telegram-канале адвокаты адвокатского бюро «Бартолиус» , представлявшие в суде интересы потерпевших.

«Компания изначально не намеревалась возвращать деньги инвесторам, а создала не что иное, как финансовую пирамиду, — отметили адвокаты. — Впоследствии Кирилл Якубовский формально вышел из состава конечных собственников компании с целью вывода активов, которые могли бы стать обеспечением взятых ранее кредитов, получив в свое распоряжение офисно-гостиничный центр «Голден Гейт» и более $40 млн».

После задержания суд арестовал имущество Кирилла Якубовского на сумму более 4 млрд рублей. Это около 400 объектов коммерческой недвижимости, а также сети хостелов в Москве и Санкт-Петербурге.

Бывший совладелец сети кофеен «Кофе хауз» и магазинов «Азбука вкуса» Кирилл Якубовский во время оглашения приговора в Пресненском суде Фото: ИЗВЕСТИЯ

Кроме Кирилла Якубовского в деле есть и другие фигуранты: бывший соучредитель V.M.H.Y. Holdings Limited, экс-руководитель крупной золотодобывающей компании Petropavlovsk и бывший сенатор от Амурской области Павел Масловский, а также бывший гендиректор компании «ППФИН Холдинг» Светлана Безрукова.

Еще один обвиняемый, бывший совладелец Азиатско-Тихоокеанского банка и «Азбуки вкуса» Андрей Вдовин, скрылся от следствия за границей и объявлен в розыск.

Потерпевшими по делу, помимо кипрских офшоров, были признаны и физические лица. В их числе — экс-советник председателя правления Экспобанка Михаил Вишняков (умер до суда), который вложил в холдинг Якубовского более $40 млн. В середине 1990-х Якубовский также являлся совладельцем Экспобанка.

Был ли умысел

Якубовский стал совладельцем сети кофеен «Кофе хауз» в 2007 году, а сети магазинов «Азбука вкуса» — в 2008-м. Этими активами предприниматель владел до 2014 года: свою долю в «Азбуке вкуса» он передал партнерам по бизнесу, а активы «Кофе хауз» — владельцу «Шоколадницы» Александру Колобову. На тот момент в России работали 226 кофеен сети.

В 2017 году Якубовский основал сеть бюджетных гибрид-отелей Netizen и привлек €150 млн инвестиций.

Светлана Безрукова была арестована одновременно с Якубовским. Павла Масловского арестовали в декабре 2023 года. К этому моменту он уже был осужден на пять с половиной лет Басманным судом по другому делу.

Экс-гендиректор компании «ППФИН Холдинг» Светлана Безрукова во время оглашения приговора в Пресненском суде Фото: ТАСС/Владимир Гердо

Кирилл Якубовский вину не признал. По словам его защитницы Виктории Бурковской, никакого умысла на хищении средств у ее доверителя не было, а причиной неплатежей клиентам V.M.H.Y. Holdings стал валютный кризис 2014 года, когда доллар подорожал по отношению к рублю.

— Эта история про людей, которые внесли свои деньги в компанию под 10% годовых в валюте, — сказала адвокат. — Это громадные деньги. В 2011 году ни один банк такой процент не давал.

По словам Виктории Бурковской, заключенные с компанией ее подзащитного договоры займа неоднократно продлевались, деньги с огромными процентами выплачивались потерпевшим вплоть до 2016 года. При этом Якубовский вышел из состава учредителей V.M.H.Y. Holdings еще в 2014 году.

Также адвокат обратила внимание, что до 2022 года никто из потерпевших, чьи компании зарегистрированы в недружественной юрисдикции — на Виргинских островах (Великобритания), — не указывал на Якубовского как возможного виновника преступления.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Прокуратура запросила для Якубовского девять с половиной лет колонии общего режима и штраф в 1 млрд рублей. Суд огласил восемь лет.

К такому же сроку суд приговорил золотопромышленника и экс-сенатора Павла Масловского (они прибавятся к тем 5,5 года, к которым он был приговорен ранее по другому делу). Светлана Безрукова получила пять лет общего режима, ее взяли под стражу в зале суда.

Также суд удовлетворил два гражданских иска на общую сумму $53 млн. (4,2 млрд рублей) солидарно со всех фигурантов. Суд оставил в силе арест на недвижимое имущество подсудимых (офисно-гостиничный центр «Голден Гейт» в Москве и здание «Нитизен СПб» в Санкт-Петербурге) для обеспечения гражданских исков потерпевших инвесторов.

Спор или мошенничество

Уголовные дела о невозвращенных займах возбуждаются довольно часто и по ним уже сформирована обширная практика, рассказал «Известиям» адвокат МКА «Клишин и партнеры» Виталий Богомолов.

— Полагаю, что это только выработает у лиц, которые собираются привлечь сторонние инвестиции, высокую степень ответственности за чужие денежные средства, — сказал адвокат. — И это положительно повлияет на инвестиционный климат в целом с точки зрения возвратности инвестиций и привлекательности рынка.

Подобные уголовные дела, как правило, затрагивают интересы крупного бизнеса, отметил в беседе с «Известиями» управляющий партнер Адвокатского бюро города Москвы «Соколов, Трусов и Партнеры» Федор Трусов. Но таких дел гораздо меньше в сравнении с числом поданных в полицию заявлений от пострадавших инвесторов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Решать уголовным преследованием любой крупный коммерческий спор, связанный с возвратом инвестиций, — это традиция 2000-х, — сказал адвокат. — В 1990-е за невозврат долга человека могли похитить и убить. Теперь же всё решается в уголовном процессе, хотя должно в арбитражном суде.

По словам Виталия Богомолова, отличить спор хозяйствующих субъектов от мошенничества просто: как правило, инвестиции носят целевой характер.

— Если лицо расходует привлеченные денежные средства на свои личные нужды — дворцы, самолеты, пароходы — и не возвращает взятое, то это мошенничество, — отметил он. — Или человек привлек денежные средства, но при этом заранее понимал, что вернуть не сможет. Как пример: взял 60 млн на год, а сам зарабатывает от силы миллион в год.

По мнению Федора Трусова, если на момент привлечения инвестиций предприниматель «приукрасил» инвестиционную привлекательность своего бизнес-проекта и допустил искажения, то следствие сможет трактовать это как обмана инвестора и вменить обвинение по столь тяжкой статье, как мошенничество. За это статью 159 УК РФ в юридическом сообществе в кулуарах часто называют резиновой, поделился адвокат.

— В данном случае неясно, кого и как обманул Якубовский, если много лет инвестиции возвращались с процентами куда выше рыночных, — сказал он. — Приговор строгий, даже чересчур, но в «вилке» последних лет.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

Основная критика таких дел связана с тем, что они, по словам Федора Трусова, возбуждаются «крайне избирательно». И происходит это в случаях, связанных с получением контроля над финансовыми потоками крупных бизнесов, считает адвокат.

Руководитель уголовной практики бюро «Бартолиус» Сергей Гревцов назвал объявленное судом решение восстановлением справедливости. Он отметил, что «впереди еще много шагов, которые должны привести к возвращению похищенных средств».

Но сроками дело не кончилось. Сразу после оглашения приговора адвокаты «Бартолиус» заявили о возбуждении в отношении всех троих фигурантов нового уголовного дела и предъявлении им нового обвинения — в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и по пяти эпизодам растраты (ст. 160 УК РФ). Однако адвокат Павла Масловского Анна Медведева эту информацию в разговоре с «Известиями» опровергла.