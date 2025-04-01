Неспешный вывод: фигуранты хищений у «Россетей» получили до 18 лет

Замоскворецкий суд 1 апреля огласил приговор фигурантам дела о хищении более 8 млрд рублей у ПАО «Россети». Среди них топ-менеджеры сбытовых компаний, которые обеспечивали электроэнергией жителей северо-запада России, Сибири и Урала. По версии следствия, в течение восьми лет они похищали деньги у «Россетей» и выводили их через Мосуралбанк на счета подконтрольных юридических лиц. Руководители этого банка тоже признаны виновными в мошенничестве, отмывании денег и участии в ОПС. Суд приговорил их к срокам от 15,5 года до 18 лет колонии и компенсации ущерба. Как работал преступный альянс энергетиков и банкиров и кто еще проходит по делу — в материале «Известий».

За что осудили энергетиков и банкиров

К длительным срокам лишения свободы — от 15,5 года до 18 лет — приговорил 1 апреля Замоскворецкий райсуд Москвы фигурантов уголовного дела о выводе 8 млрд рублей из энергетической системы России.

В колонии строгого режима будут отбывать наказание руководители региональных энергосбытовых компаний «Архэнергосбыт», «Вологдаэнергосбыт», «Роскоммунэнерго», «Хакасэнергосбыт» и «Челябэнергосбыт» Илья Шульгин, Илья Ворочев и Николай Кривцунов, бывший управляющий АКБ «Мосуралбанк» Николай Корнеев, члены его совета директоров Светлана Никодимова и Елизавета Сахно, а также предприниматель Илья Россейчук.

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Суд признал всех семерых виновными в мошенничестве, отмывании денег и создании организованного преступного сообщества (ОПС).

Справка «Известий» ПАО «Россети» — крупнейший поставщик электроэнергии, который обеспечивает потребителей в 82 регионах России. В холдинг входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 19 распределительных сетевых компаний. В управлении холдинга находятся 2,5 млн км линий электропередачи и 581 электрическая подстанция. По их сетям передается более 80% всей вырабатываемой в стране электроэнергии.

Сбытовые компании, которыми руководили фигуранты дела, входили в зону обслуживания нескольких филиалов «Россетей»: ПАО «Россети Северо-Запад», ПАО «Россети Сибирь», ОАО «МРСК Урала».

По версии следствия, топ-менеджеры энергосбытовых компаний вступили в сговор с руководством Мосуралбанка. Они брали технические кредиты в банке и на них выдавали займы, приобретали векселя и акции, вносили денежные средства в уставной капитал сторонних организаций, заключали договоры уступки права требования, то есть осуществляли непрофильную финансовую деятельность.

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«Таким образом сообщниками были использованы формальные основания для вывода денежных средств из оборота единой энергосистемы России на счета частных лиц и подконтрольных соучастникам коммерческих организаций », — сообщили в СК.

Чем известен Мосуралбанк

Искусственно создаваемая сбытовыми компаниями кредиторская задолженность погашалась за счет средств, полученных от потребителей электроэнергии , добавили в Следственном комитете. При этом услуги поставщика энергоресурсов — «Россетей» — не оплачивались под предлогом дефицита оборотных средств.

Всего, по версии следствия, с 2011 по 2019 год участники схемы вывели из энергосистемы России на счета подконтрольных компаний порядка 8 млрд рублей.

«Эти денежные средства должны были использоваться для оптовых закупок электроэнергии у генерирующих компаний, выполнения государственных инвестиционных программ в сфере энергетики, модернизации и поддержания работоспособного состояния технических сетей и иных задач, связанных с обеспечением безопасности электроэнергетики как стратегически значимой для Российской Федерации отрасли», — сообщили в СК.

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В июне 2018 года Банк России отозвал лицензию у Мосуралбанка в связи «с неисполнением кредитной организацией законов, регулирующих банковскую деятельность, установлением фактов существенной недостоверности отчетных данных и наличия реальной угрозы интересам кредиторов».

В сентябре того же года банк был признан банкротом, в его отношении ввели конкурсное производство. Тогда же временная администрация банка подала в МВД заявление о возможном наличии в действиях руководства кредитной организации признаков хищения имущества. В итоге банкиры тоже оказались на скамье подсудимых.

Первые задержания по делу прошли в марте 2021 года. Помимо «экономической» статьи о мошенничестве, фигурантам вменили организацию преступного сообщества. Позже в деле также появилась статья о легализации денежных средств.

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Описанные хищения были выявлены сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД при содействии департамента экономической безопасности Минэнерго России и Росфинмониторинга. ПАО «Россети» признано по делу потерпевшим.

В деле есть и другие фигуранты. Это гендиректор холдинга ЗАО «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН) Юрий Шульгин и его заместитель Баграт Катальянц. Они успели скрыться от следствия за границей и объявлены в международный розыск. Еще до этого момента в отношении сбытовых структур МРСЭН были возбуждены процедуры банкротства, а в 2018 году все они были лишены статуса гарантирующих поставщиков.

Долги или хищения

Адвокат Ильи Ворочева Александр Тимошенко в беседе с «Известиями» ранее заявил, что дефицит оборотных средств у сбытовых компаний был, но он не являлся следствием хищений. Мелкие компании, по его словам, периодически банкротились и не платили за предоставленные генерирующими компаниями ресурсы.

— Более крупные компании пытались бороться с должниками, но представители «Россетей» продавили свою позицию и обвинили руководителей компаний в том, что они похищали средства потребителей. И что это якобы было целое ОПС, — высказал версию защиты адвокат.

Суровые сроки, которые получили фигуранты, связаны в первую очередь с обвинением в создании преступного сообщества (ст. 210 УК РФ), эта статья предусматривает до 20 лет лишения свободы, пояснил «Известиям» глава AVG Legal Алексей Гавришев.

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— За мошенничество и легализацию доходов сроки меньше — до семи и 10 лет, — сказал адвокат. — Но по совокупности составов всех преступлений и частичному сложению наказаний получились значительные сроки.

Глядя на предъявленное подсудимым обвинение, можно было предположить, что статья о создании ОПС в суде не устоит, высказал мнение в беседе с «Известиями» председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Трапаидзе. По его мнению, энергосбытовую компанию, которая оказывала услуги абонентам, то есть действовала в соответствии с действующим законодательством, трудно признать ОПС.

— Преступное сообщество создается для совершения преступлений, юрлицо — для извлечения прибыли в рамках предпринимательской деятельности. Это разные цели, — сказал адвокат. — Поэтому объединение лиц в рамках уже созданного юрлица нельзя признать ОПС, а сотрудника, оформленного в соответствии с Трудовым кодексом, — его участником. Никто не приходит устраиваться на работу на должность бухгалтера ОПС с изначально преступной целью.

Спор вокруг ОПС

Финансирование организаций за счет выдачи технических займов и аналогичных им банковских продуктов само по себе является нарушением ряда норм действующего законодательства, рассказала «Известиям» адвокат адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Ирина Каплун. Однако организационно-штатную структуру юрлица, в данном случае ряда сбытовых компаний, нельзя приравнивать к структуре преступной группы, полагает адвокат.

— Среди признаков преступного сообщества — жесткая иерархия и вертикаль власти, четкое распределение ролей между участниками, понимание всеми участниками противоправности своих действий, общее финансирование и ряд других, — сказала адвокат. — Всё это отличает ОПС от других форм организованных групп.

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По этой причине еще в 2019 году в ходе прямой линии президент Владимир Путин указал на недопустимость приравнивания юрлица, его органа управления к преступному сообществу, напомнила адвокат. А Константин Трапаидзе добавил, что формальное применение ст. 210 УК позволяет считать ОПС любую организацию, руководители которой нарушили закон.

Однако суд признал фигурантов виновными по всем статьям обвинения. Иван Ворачев, Николай Кривцунов, Игорь Шульгин и Светлана Никодимова получили по 15,5 года колонии строгого режима. Илья Россейчук отправится в колонию на 16 лет, Елизавета Сахно — на 17 лет, а Николай Корнеев — на 18 лет.

Суд также полностью удовлетворил гражданские иски «Россетей» к подсудимым. Совокупно они должны выплатить филиалам компании почти 9 млрд рублей.

Адвокаты осужденных заявили, что будут обжаловать приговор.