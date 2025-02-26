Затратная ведомость: бывший замглавы Минтранса погорел на премиях самому себе

Бывшего замглавы Минтранса Игоря Чалика задержали по делу о растрате в особо крупном размере , об этом первыми узнали и сообщили «Известия». Он подозревается в присвоении свыше 4 млн рублей госсредств в должности врио директора подведомственного Росавиации ГосНИИ гражданской авиации. По версии следствия, Чалик незаконно выписывал себе премии — от 740 тыс. до 1,2 млн рублей ежемесячно, тогда как их размер должна определять Росавиация. В рамках уголовного дела 25 февраля прошли обыски в квартире бывшего чиновника, в Росавиации, Минтрансе и ГосНИИ ГА. Юристы полагают, что экс-замминистра отправят под домашний арест, а его дело может завершиться условным сроком.

В чем обвиняют Игоря Чалика

Экс-замминистра транспорта Игорь Чалик попал под уголовное дело о растрате в особо крупном размере, рассказали три источника «Известий» в силовых структурах. Возглавив в декабре 2023 года подведомственный Росавиации Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ГосНИИ ГА), он незаконно выписывал себе премии, полагает следствие.

25 февраля масштабные обыски в рамках этого уголовного дела прошли по месту жительства Игоря Чалика, в ГосНИИ ГА, Росавиации и Минтрансе, уточнил один из собеседников. Самого Чалика силовики задержали в его квартире на Софийской набережной напротив Кремля. Его доставили в Юго-Западный следственный отдел на транспорте для допроса, а затем поместили в изолятор временного содержания на двое суток.

Уголовное дело в отношении Чалика по ч. 4 ст. 160 УК РФ следователи СК возбудили по итогам доследственной проверки, проведенной управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по г. Москве. Она, в свою очередь, проводилась на основании материалов управления по контрразведывательному обеспечению объектов транспорта ФСБ, рассказали несколько источников в правоохранительных органах.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

По версии следствия, во II и III кварталах 2024 года в должности врио главы ГосНИИ ГА Игорь Чалик при зарплате 750 тыс. рублей систематически незаконно выписывал себе премии , включая себя в списки премированных и поощренных работников. Он самостоятельно определил размер своей премии в 740 тыс. рублей за апрель, май, июнь и сентябрь, а за июль — 1,2 млн рублей. Сам же затем утвердил приказы о премировании и дал указание подчиненным направить их в бухгалтерию.

Всего в апреле–сентябре Игорь Чалик присвоил почти 4,2 млн рублей, принадлежащих ГосНИИ ГА, причинив особо крупный материальный ущерб предприятию, собственниками имущества которого являются Росавиация и Росимущество, полагают в СК. Определять размер премии и выписывать их руководителю подведомственного ФГУП должна Росавиация, заверил источник «Известий» в агентстве.

На допросе Игорь Чалик свою вину признал, но частично, — он сознался в факте выписывания себе премий, но вот с предъявленной суммой не согласился, сообщил один из наших собеседников в правоохранительных органах. В четверг, 27 февраля, следователи планируют выйти в Дорогомиловский суд Москвы с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По данной статье бывшему замминистру грозит до 10 лет колонии со штрафом до 1 млн рублей.

Кроме выписывания премий самому себе, Игорь Чалик повысил размер оплаты труда и своим заместителям — от 400 до 600 тыс. рублей в месяц, рассказал источник «Известий» в ГосНИИ ГА. По его словам, всё это привело к тому, что утвержденный фонд оплаты труда сотрудников ГосНИИ на 2024 год был исчерпан уже в ноябре. В итоге Росавиации пришлось внепланово пересматривать ФОТ института, чтобы избежать невыплаты зарплаты сотрудникам, уточнил собеседник.

«Известия» направили запросы в Минтранс, Росавиацию и в СК РФ.

От пилота до руководителя

Игорь Чалик пробыл в должности и.о. гендиректора ГосНИИ ГА всего один год — до конца января 2025-го. Причем решение о его смене было принято еще в сентябре, когда Росавиация узнала о скором израсходовании ФОТ в ГосНИИ ГА и риске невыплаты зарплаты работникам в конце года, рассказали собеседники редакции.

Смена руководителя проходила через проведение конкурса на замещение вакантной должности гендиректора института. Среди предъявляемых требований к кандидату по законодательству — наличие ученой степени. Поскольку у Игоря Чалика ее нет (поэтому он был врио), то его не допустили до участия в конкурсе. В итоге победу в нем одержал кандидат технических наук — экс-глава подведомственной Росавиации «Госкорпорации по организации воздушного движения» Дмитрий Бобылев.

До работы в ГосНИИ ГА Игорь Чалик три года занимал должность замминистра транспорта, курирующего авиацию. Туда он перешел в январе 2021 года из «Аэрофлота» вслед за экс-гендиректором авиакомпании Виталием Савельевым, который тогда возглавил Минтранс. В ноябре 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин освободил Чалика от занимаемой должности «в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта».

Бывший замглавы Минтранса Игорь Чалик Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Как сообщили «Известиям» два близких к Минтрансу источника, причиной отставки Игоря Чалика стало невыполнение плана по изданию нормативно-правовых актов в гражданской авиации — были нарушены сроки по 47 НПА. В частности, вовремя не были подготовлены поправки по беспилотникам в Федеральные авиаправила по подготовке и выполнению полетов в гражданской авиации (ФАП-128), уточнил один из собеседников.

— По сути, за три года он не сделал ничего даже в своей «родной» летной области. Что уж говорить об остальных направлениях , — констатировал один из источников «Известий» в отрасли. — Например, типовых программ подготовки летчиков нет до сих пор, требований к инструкторам тоже нет. ФАП-128 не обновили, Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов тоже не переписали. ФАП-10 (требования к юрлицам и ИП, осуществляющим коммерческие воздушные перевозки. — Ред.), ФАП-289 (требования по обучению авиационного персонала. — Ред.) содержат минимум требований в два раза меньше, чем на Западе.

После отставки Игорю Чалику предлагали возглавить на выбор Межгосударственный авиационный комитет (МАК), занимающийся расследованием авиакатастроф, или ГосНИИ ГА. В итоге он выбрал второй вариант.

Свою трудовую карьеру Игорь Чалик начал в «Аэрофлоте» в 1980-х годах. Сначала был пилотом самолетов Ту-134 и Ил-86, потом пересел на Airbus A310, после чего стал пилотом-инструктором, а далее командиром летного отряда Airbus A330. С 2011 года и до своего ухода из «Аэрофлота» в Минтранс он занимал должность замглавы — летного директора национального перевозчика. Именно при нем в «Аэрофлоте» осваивались все новые типы иностранных самолетов, а также «Суперджет», разрабатывались процедуры подготовки летного состава и минимизации рисков. Он активно участвовал во внедрении системы управления безопасностью полетов, создал систему добровольных сообщений от пилотов, рассказал один из топ-менеджеров авиакомпании.

Бывший замглавы Минтранса Игорь Чалик Фото: TASS/ITAR/Марина Лысцева

Опрошенные «Известиями» сотрудники в летной службе «Аэрофлота» до сих пор вспоминают Игоря Чалика добрым словом, отмечая, что он всё еще пользуется огромным авторитетом у летного состава. Там его называют «профессионалом, порядочным семьянином, мудрым, честным человеком, патриотом Родины, жестким руководителем, умеющим признавать свои ошибки и реально «болеющим» за безопасность полетов», — сказал один из собеседников «Известий». По его словам, пилоты с непониманием и сожалением восприняли его уход в Минтранс, считают, что ему надо было остаться в авиакомпании, поясняя, что он больше «процедурник», нежели чиновник.

Верхушка айсберга

В любой организации (и в коммерческой, и в бюджетной) есть документ о премиях и установленная процедура премирования, за ознакомление которых каждый сотрудник расписывается, а уж руководитель предприятия не мог не знать условия этих положений, сказал «Известиям» адвокат МКА «Стандарт Легал» Александр Тонконог.

— Конечно, какую-то норму он нарушил. То есть, скорее всего, заведомо понимая, что он нарушает процедуру премирования, выписал себе эту премию. Иначе не было бы уголовного дела. И в этом есть определенная претензия от государства, которую следователи сейчас ставят в основу уголовного дела, — пояснил эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Но эпизод с премиями может быть только верхушкой айсберга, то есть не единственной к нему претензией: в рамках расследования этого дела могут быть выявлены новые факты хищения, мошеннических действий и другое, не исключил адвокат.

— Потому что фигурирующая сейчас сумма в 4 млн рублей, несмотря на то что она подпадает под ч. 4 ст. 160 УК РФ, — объективно небольшая, учитывая уровень зарплаты гендиректора , — подчеркнул Александр Тонконог.

По его словам, ситуация, когда человек, получающий, условно говоря, 500 тыс. в месяц, сознательно идет на то, чтобы получить дополнительно премию в несколько сотен тысяч рублей, выглядит немного странно. И здесь все-таки должен быть четко установлен прямой умысел, отметил адвокат.

Впрочем, даже в случае возмещения ущерба в полном объеме уголовное дело вряд ли будет прекращено, считает Александр Тонконог.

— Если уже факт установлен, и он установлен постановлением о возбуждении уголовного дела, эта категория дел не предусматривает автоматизма. Это работает несколько иначе: на смягчение наказания, на избрание мягких мер наказания. По такой статье нет формулы, при которой я возместил ущерб и, условно говоря, заявление забрали. В силу закона это смягчающие обстоятельства, но мировое здесь никак не заключишь, — отметил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Игоря Чалика суд, скорее всего, отправит под домашний арест, полагает близкий к силовым структурам источник «Известий». Такого же мнения придерживается и адвокат МКА «Клишин и партнеры» Виталий Богомолов.