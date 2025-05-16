Психолог рассказала о воздействии хронического стресса на иммунитет

Всё больше людей сталкиваются с тем, что стресс становится частью их повседневной жизни. Однако важно не забывать: когда стресс перерастает в хроническое состояние, он начинает ослаблять важнейшие системы организма, например иммунную. Об этом 16 мая «Известиям» рассказала клинический психолог, бизнес-психолог, автор методики «Когнитивный навигатор» Анастасия Егорова.

Она отметила, что при постоянном стрессе организм с каждым днем становится всё более уязвимым перед болезнями. При угрозе или сильной нагрузке он включает защитные механизмы. Активизируются симпатическая нервная система и ось гипоталамус-гипофиз-надпочечники, которые выделяют гормоны стресса.

«Однако, если стресс становится хроническим, его воздействие на организм начинает иметь отрицательные последствия. Постоянно повышенный уровень кортизола, который помогает нам адаптироваться к краткосрочным нагрузкам, начинает ослаблять иммунную систему. Кортизол подавляет активность иммунных клеток, таких как Т-лимфоциты и макрофаги, что делает организм более уязвимым к инфекциям и снижает способность восстанавливаться после заболеваний», — предупредила психолог.

Она объяснила, что в норме иммунная система контролирует воспалительные процессы, предотвращая их чрезмерное развитие, но при хроническом стрессе уровень воспалительных молекул повышается, что приводит к хроническим воспалениям. Это способствует развитию заболеваний сердца, диабета, артрита и даже рака. Хроническое воспаление также затрудняет восстановление после перенесенных заболеваний или травм, что делает организм еще более уязвимым.

Егорова успокоила: негативные последствия, появляющиеся в результате хронического стресса, можно минимизировать, укрепляя стрессоустойчивость.

«Это не врожденная черта, а навык, который можно развивать всю жизнь. Чем выше стрессоустойчивость, тем лучше психоэмоциональное состояние и меньше риск болезней, связанных со стрессом», — пояснила специалист.

Егорова порекомендовала чаще заниматься спортом — во время физической активности тело активирует нейрохимические реакции, снижающие уровня стресса. Организм выделяет эндорфины, которые снижают уровень тревоги и депрессии, повышают настроение и улучшают общее самочувствие.

Кроме того, психолог напомнила: не всегда борьба со стрессом требует физического усилия. Иногда достаточно остановиться и просто «быть».

«Это и есть суть практик осознанности — способности быть в моменте, не позволяя мыслям и эмоциям захлестнуть нас. Когда мы тренируем осознанность, мы учимся наблюдать за собой и своими реакциями без осуждения, не вовлекаясь в негативные эмоции. Это помогает не только снизить тревогу, но и научиться управлять своими реакциями в сложных ситуациях, создавая внутренний баланс», — поделилась Егорова.

Ранее, 20 апреля, врач-эксперт лаборатории «Гемотест», онколог Маргарита Черная рассказала «Известиям» о том, что стресс может привести к онкологии. По ее словам, при постоянном перенапряжении нарушается работа иммунной системы, ответственной за уничтожение раковых клеток. Кроме того, из-за стресса в организме может начаться воспалительный процесс.