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Врач заявил о возможности онкологии из-за стресса

Онколог Черная: хронический стресс может способствовать развитию опухолей
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Фото: ТАСС/Котенев Сергей/Создано ИИ
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Хронический стресс может способствовать развитию злокачественных опухолей. При постоянном перенапряжении нарушается работа иммунной системы, ответственной за уничтожение раковых клеток. Кроме того, из-за стресса в организме может начаться воспалительный процесс. Об этом «Известиям» рассказала врач-эксперт лаборатории «Гемотест», онколог Маргарита Черная.

«Организм человека запрограммирован на стресс — это его способ реагировать на жизненные вызовы, будь то физические нагрузки или эмоциональные переживания. В умеренных дозах стресс даже служит нам во благо, активизируя скрытые резервы и повышая способность адаптироваться к меняющимся условиям», — поделилась врач.

Но когда тревога становится хроническим спутником жизни, она превращается из союзника во врага, подтачивая здоровье.

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Черная объяснила, что при тревоге в кровь выбрасываются кортизол, адреналин и норадреналин — эти гормоны вызывают ряд физиологических изменений: сердцебиение и дыхание учащаются, артериальное давление становится выше, к мышцам начинает поступать больше крови. Если напряжение кратковременное, то организм достаточно быстро возвращается в нормальное состояние. Однако при хроническом стрессе эти гормоны продолжают циркулировать в крови, приводя к сбоям в работе внутренних органов и систем.

«Несмотря на то что многие люди верят в прямую связь между стрессом и онкологическими заболеваниями, научные данные на этот счет неоднозначны. Большинство исследований не подтверждают, что нервное потрясение — это непосредственная причина рака», — заявила онколог.

По ее словам, болезнь возникает, когда в генах происходят поломки и здоровые клетки трансформируются в злокачественные — начинают безостановочно делиться, приобретают защиту от иммунитета и становятся практически бессмертными.

Однако эксперт уточнила: ученые выяснили, что хронический стресс всё же вносит свою лепту в развитие злокачественных опухолей. Во-первых, при постоянной тревоге нарушается работа иммунной системы, ответственной за уничтожение раковых клеток. Во-вторых, если часто нервничать, то в организме может начаться воспалительный процесс, а это один из факторов риска развития рака. В-третьих, из-за постоянного стресса люди могут не обратить внимания на тревожные симптомы, указывающие на развитие онкологического заболевания, и слишком поздно обратиться к врачу.

«Наконец, некоторые научные труды подтверждают, что стресс может способствовать росту и развитию опухоли и вместе с тем снижать эффективность химиотерапии и других способов лечения», — отметила Черная

Рак — многофакторное заболевание, которое может быть связано и с генетическими особенностями, и с образом жизни, и с сопутствующими болезнями. Частые переживания правильнее называть одним из факторов развития опухоли, но не ее непосредственной причиной, добавила специалист.

Она порекомендовала отказаться от вредных привычек, контролировать здоровье и сдавать скрининговые тесты, чтобы свести риск развития рака к минимуму. Также следует прислушиваться к своему самочувствию и при недомогании обращаться к врачу — специалист поможет определить его причины и разработает тактику наблюдения или лечения.

Ранее, 16 апреля, врач-онколог «СМ-Клиника» Вадим Маклаков рассказал «Известиям» о том, какие люди больше других подвержены меланоме. По его словам, у рыжеволосых людей риск развития меланомы почти в четыре раза выше, чем у темноволосых. Кроме того, опухоль ежегодно выявляют у тысяч пациентов, особенно среди тех, кто злоупотребляет солнечными ваннами или часто посещает солярии.

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