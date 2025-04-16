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Онколог назвал подверженные меланоме группы людей

Онколог Маклаков: у рыжеволосых риск развития меланомы почти в четыре раза выше
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Фото: ТАСС/Рябчиков Владимир
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У рыжеволосых людей риск развития меланомы почти в четыре раза выше, чем у темноволосых. Рак кожи остается одной из самых актуальных проблем онкологии в России. Несмотря на то что этот вид опухоли диагностируется лишь у 1–4% пациентов, он отличается особой агрессивностью и неблагоприятными прогнозами. О ключевых аспектах заболевания «Известиям» 16 апреля рассказал врач-онколог «СМ-Клиника» Вадим Маклаков.

По словам специалиста, в последние годы в России наблюдается стремительный рост заболеваемости меланомой — почти на 33%. Ежегодно опухоль выявляют у тысяч пациентов, особенно среди тех, кто злоупотребляет солнечными ваннами или часто посещает солярии.

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Меланома развивается из меланоцитов — клеток кожи, вырабатывающих пигмент. Ее главная опасность заключается в слабой связи раковых клеток между собой, что способствует быстрому распространению метастазов в лимфоузлы, печень, легкие и другие органы. Опухоль может возникать не только на коже, но и на слизистых оболочках, в том числе в желудочно-кишечном тракте, на гениталиях и в глазах. Даже после успешного удаления меланомы у некоторых пациентов случаются рецидивы в течение первого года, что подчеркивает тяжесть этого заболевания.

«Для кожи вредны как UVA (длина волны 400 нм), так и UVB-излучения (длина волны 300 нм). Негативное влияние ультрафиолета на кожу прежде всего, связано с иммуносупрессией, а именно с подавлением иммунных клеток-киллеров. В результате защитные силы организма ослабевают и перестают в полной мере бороться с внешней агрессивной средой», — предупредил онколог.

Он уточнил, что генетическая предрасположенность и фототип кожи также играют важную роль. У рыжеволосых людей риск развития меланомы почти в четыре раза выше, чем у темноволосых, а у блондинов — в 1,5 раза. Наследственные формы меланомы могут проявляться уже в молодом возрасте.

Вместе с тем показатели выживаемости зависят от пола и возраста пациента. Женщины 30–40 лет с I–II стадией меланомы справляются с болезнью лучше мужчин, что связано с защитным действием эстрогенов. Однако на IV стадии шансы на выживание у обоих полов уравниваются.

Ранняя диагностика остается ключевым фактором успешного лечения. При своевременном обнаружении и удалении небольшой опухоли пятилетняя выживаемость превышает 90%. Однако при размере меланомы более 3,5 мм этот показатель падает до 48%, а при метастазировании средняя продолжительность жизни составляет всего 5–9 месяцев. Эксперт рекомендует проходить скрининг кожи раз в три года до 40 лет и ежегодно после этого возраста.

Несмотря на агрессивность меланомы, современная медицина добилась значительных успехов в ее лечении. Прорывом стала иммунотерапия, открытие которой удостоилось Нобелевской премии.

«Иммунотерапия успешно лечит не только меланому, но и мелкоклеточный рак легкого. А в будущем, мы надеемся, и другие опасные онкозаболевания», — резюмировал онколог.

Ранее, 12 апреля, врач-дерматолог медицинской компании СберЗдоровье Светлана Петрова рассказала «Известиям» об обязательных правилах защиты от солнца. Она объяснила, что солнцезащитные средства следует наносить за 15 минут до выхода на улицу на все открытые участки тела: лицо, руки, шею и другие зоны, не прикрытые одеждой. Кроме того, при активном пребывании на солнце, особенно на пляже, крем нужно обновлять каждые 1,5–2 часа или после каждого купания. Однако в городских условиях, при периодических выходах на улицу, повторное нанесение обычно не требуется.

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