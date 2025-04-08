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Состояние эффектов: в РФ создали базу опасных побочек передовых онкопрепаратов

Как новый инструмент поможет развитию персонализированной терапии рака
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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В России создали базу данных, которая содержит информацию о серьезных нежелательных эффектах иммуноонкологических препаратов. Это передовой класс лекарств, за разработку которых в 2018 году была вручена Нобелевская премия. Однако при лечении у пациентов зачастую возникают иммунные реакции, эндокринные нарушения, расстройства в работе желудочно-кишечного тракта и другие опасные явления. Разработчики новых препаратов будут использовать созданный инструмент при планировании клинических исследований для подбора оптимальной дозировки лекарства без потери его эффективности. Подробнее о нововведении — в материале «Известий».

Иммуноонкологические препараты в РФ

Ученые Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского университета создали и зарегистрировали первую базу данных, которая содержит информацию о побочных эффектах ингибиторов контрольных точек и их комбинаций в иммуноонкологических препаратах. Эти лекарства изменили подход к лечению рака и открыли новую эру в онкотерапии, рассказали разработчики.

Однако, несмотря на значительные успехи в лечении болезни, достигнутые с их помощью, у них есть и нежелательные эффекты, которые необходимо учитывать. Базу будут использовать разработчики новых препаратов — для подбора оптимальной дозировки лекарства при планировании клинических исследований.

Таблетки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Справка «Известий»

В 2018 году иммунологи из США Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзе получили Нобелевскую премию по медицине за открытие ингибиторов контрольных точек — иммуноонкологических препаратов, которые заставляют иммунную систему активно уничтожать опухоль.

Базу данных мы начали собирать еще в 2018-м, в год получения Нобелевской премии, — рассказал «Известиям» руководитель Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского университета Кирилл Песков. — На тот момент на рынке уже были доступны все основные ингибиторы контрольных точек и накопился пул клинических данных о безопасности применения разных типов терапий.

Компьютер
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На сегодняшний день на российском и зарубежном рынках доступны несколько ключевых ингибиторов контрольных точек — ингибиторы молекулы PD-1 (лекарства «Пембролизумаб», «Ниволумаб»); ингибиторы PD-L1 («Дурвалумаб», «Атезолизумаб») и ингибиторы CTLA-4 («Ипилимумаб», «Тремелимумаб»). Эти препараты применяют для лечения меланомы, различных типов рака легкого, рака почек, мочевого пузыря и других онкозаболеваний как в качестве монотерапии, так и в комбинации нескольких препаратов или в сочетании с химиотерапией. Среди побочных эффектов, которые могут возникнуть при использовании иммуноонкологических препаратов, — иммунные реакции, эндокринные нарушения, расстройства в работе желудочно-кишечного тракта и другие. Их мониторинг важен не только для контроля за состоянием пациента во время лечения, но и для подбора оптимального режима дозирования новых разрабатываемых препаратов.

База данных нежелательных эффектов лекарств от рака

Разработанная база данных содержит информацию о серьезных нежелательных явлениях иммуноонкологических препаратов, зарегистрированных при проведении клинических исследований. В нее включили информацию о частоте таких побочных эффектов, особенностях приема лекарств (дозировке и частоте приема, режиме дозирования, применении в комбинации с другими препаратами, линии терапии), а также данные об особенности дизайна исследования — виде онкологического заболевания, возрасте и поле пациентов.

База данных постоянно обновляется. Разработчики включают в нее информацию о результатах клинических исследований инновационных ингибиторов контрольных точек и биоаналогов, которые появляются в России и в мире. Технология станет частью создаваемой в Сеченовском университете цифровой платформы по математическому моделированию онкологических заболеваний для разработки новых лекарств.

Врач
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Оценив разные профили безопасности препаратов, связанные с их дозой и концентрацией в организме, мы поставили перед собой задачу создать новый инструмент для прогнозирования безопасности иммуноонкологических терапий как часть цифровой платформы. Он позволит разработчикам лекарств находить оптимальные решения по комбинации препаратов, дозе и режиму дозирования каждого из компонентов. Также мы планируем включить в модель данные об эффективности таких препаратов. Это значительно расширит прикладное значение нашей цифровой платформы, — добавил Кирилл Песков.

Данная база очень важна для прогнозирования нежелательных явлений на фоне лекарственного лечения онкологических больных, отметил эксперт Центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» на базе СамГМУ Олег Каганов.

— Опираясь на нее, можно с высокой точностью оценить риск возникновения осложнений и скорректировать терапию, — сказал он.

Это важный инструмент для развития персонализированной терапии в онкологии, отметил заместитель руководителя рабочей группы НТИ «Хелснет» (HealthNet) по направлению «Биомедицина», научный консультант АО «Р-Фарм» Андрей Ломоносов.

Таблетки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Надо сказать, что главным прорывом последних десятилетий в лечении рака как раз и стали иммуноонкологические препараты. Сейчас эти препараты уже входят в основу лечения самых тяжелых форм рака. И одним из значимых факторов успешного применения таких препаратов является возможность минимизировать нежелательные побочные явления от них. Бывают ситуации, когда терапию необходимо прекращать из-за побочных эффектов, что, конечно, неблагоприятно сказывается на результатах лечения. Использование персонализации дозирования и назначения таких препаратов, основанное на большом объеме доказательных данных, мы надеемся, позволит улучшить результативность лечения, — сказал специалист «Известиям».

Это важно именно сейчас, когда в клиническую практику начинает входить применение иммуноонкологических препаратов в удобной инъекционной форме, в виде автоматических инжекторов, что упростит их применение вне больницы, подчеркнул Андрей Ломоносов. В амбулаторных условиях, когда постоянное наблюдение врача недоступно, риски тяжелых побочных эффектов могут быть выше.

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