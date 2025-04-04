Не надо нервничать: какие болезни возникают из-за сильного стресса

Неудачи в личной жизни, потери близких, проблемы с работой — наиболее распространенные причины, которые доводят россиян до стресса и депрессии. Проблемы психологического плана сопровождаются порой физическими страданиями. Как нездоровый дух сочетается с нездоровым телом, почему люди поддаются сильным переживаниям и как противостоять развитию стресса — в материале «Известий».

Какие болезни возникают из-за стресса

Вся деятельность нашей нервной системы состоит из двух противоположных, но дополняющих друг друга физиологических процессов — торможения и возбуждения , пояснил «Известиям» врач общей практики, обладатель статуса «Московский врач» Денис Прокофьев. В идеале они сменяют друг друга, регулируя эмоции, умственную и физическую активность. Когда же под воздействием внешних факторов преобладают процессы торможения нервной системы, то человек испытывает апатию, а любое сильное или продолжительное переживание или стресс могут привести к депрессивным состояниям.

Впасть в депрессию либо заработать невроз можно по самым различным причинам, но всегда эти причины субъективные, значимые именно для конкретного человека, подчеркивает психиатр, психотерапевт Алексей Вилков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Чаще всего это утрата близких, реакция на горе, серьезные проблемы в личной жизни, финансовые трудности, одиночество, отсутствие смысла жизни, нереализованность. Всё это в конечном итоге может привести к клинической депрессии, когда уже потребуется помощь специалиста, — разъясняет эксперт.

В интернет-пространстве обсуждается ситуация с актером Олегом Бугановым, которого до депрессии довело отсутствие работы в течение долгого времени. Вынужденный простой длился с 2011 года. Невостребованность в профессии стала отправной точкой для сильнейших переживаний, а основанием к госпитализации послужили, в частности, рвота с кровью и общая слабость.

Действительно, при депрессии помимо сниженного настроения могут возникать и соматические симптомы — физические страдания , отмечает Вилков. Пациенты обычно жалуются на головные боли, у них появляется потливость, держится субфебрильная температура ( от 37,1 до 38 °С).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— С этими вегетативными симптомами люди, как правило, идут к терапевту. Если врач не видит никаких причин для подобных состояний, но обращает внимание на стабильно плохое настроение и выраженную тревожность, то может заподозрить депрессию и направить пациента на прием к психиатру или психотерапевту, — продолжает Алексей Вилков.

Рвота с кровью действительно может свидетельствовать о проблемах со стороны желудка, связанных именно с переживаниями , считает доктор Прокофьев. Доказано, что одним из пусковых факторов появления болезней желудочно-кишечного тракта является именно стресс. Организм вырабатывает больше адреналина, норадреналина и кортизола. По этой причине, в частности, повышается уровень кислотности в желудке, что приводит к раздражению слизистой оболочки и развитию такого состояния, как нервный гастрит. При этом диагнозе в момент сильных переживаний в желудке возникает боль.

— Если пропустить этап гастрита, то можно довести себя до стрессовой язвы, которая возникает на фоне длительных переживаний. При этом состоянии возможна и рвота с кровотечением , — комментирует Денис Прокофьев.

Рвота является неким симптомом временного облегчения состояния — организм старается во всех смыслах сбросить накопившееся напряжение, дополняет Алексей Вилков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Помимо поражения желудочно-кишечного тракта врачи связывают со стрессом и другие заболевания, например развитие псориаза и онкологии. В случае с раком стресс рассматривается как фактор, который запускает необратимые процессы.

— Но эти проблемы возникают все-таки на фоне длительного стресса. А из-за небольших переживаний может подниматься давление, учащается пульс. Это тоже связано с выбросом адреналина — такова защитная реакция организма , — рассказывает Денис Прокофьев.

По словам врача, организм пытается адаптироваться к стрессу, активизируя свой режим работы. Волнение он воспринимает как сигнал быть в полной готовности, чтобы решить проблему. Поэтому-то увеличивается частота сердечных сокращений, повышается давление, к органам и системам приливает больше крови. У человека даже ускоряется мышление и реакция — этим можно пользоваться в конкретной ситуации, когда надо что-то успеть или требуется спастись от опасности. Но постоянное подстегивание организма гормонами стресса не идет ему на пользу.

Что такое депрессия

Алексей Вилков подчеркивает, что при стрессе проявляется целый каскад реакций — тревожность, беспокойство, напряжение, вегетативные реакции. Если человек не умеет справляться с переживаниями, то развивается тревожное расстройство, истощается нервная система, могут появиться различные неврозы.

— Депрессия — это уже вариант психического расстройства. Причины — от генетической предрасположенности и нарушений в работе головного мозга до хронического стресса и неправильного образа жизни. Основной симптом депрессии — устойчивое сниженное настроение, которое длится минимум две недели. Это состояние не проходит само по себе и выражается в пониженном настроении и апатии, — рассказывает Вилков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Для депрессии также характерны нарушение сна, тревожность, пессимизм, мрачные представления о своем будущем. Сильный или затяжной стресс переходит в депрессивное состояние, когда организм изнашивается и уже не способен противостоять ударам судьбы. Человек отмечает, что у него нет сил, снижена работоспособность, появляется равнодушие к себе, к окружающим, нет возможности и желания что-либо делать. Тем, кто самостоятельно не способен совладать со стрессом, тревогой или депрессией, специалисты могут назначить антидепрессанты.

— Если у депрессии биологические причины (наследственность и мозговые нарушения), то препараты влияют на работу нейромедиаторов головного мозга, способствуя нормализации выработки серотонина, дофамина и адреналина, — поясняет психиатр. — А если депрессивное состояние спровоцировали неприятные события или утраты, то лекарственные средства помогут «приглушить» переживания. Однако в этом случае важно не загонять проблему внутрь, а постепенно решать ее либо изменить к ней отношение.

Как наладить личную жизнь

Человеку, который попал в безвыходную, как ему кажется, ситуацию, психиатр советует прежде всего принять особенности своего характера, свою личность, подумать, какие качества мешают ему адаптироваться к возникшим переменам.

— После этого принятия необходимо создать правильную мотивацию, то есть подумать — что и ради чего надо делать. Например, для кого-то мотивация — это сохранение здоровья, другие стараются ради своей семьи или любимого человека. Еще более сильная мотивация — делать что-либо ради детей. Когда мотивация сформирована, уже проще действовать, понимая, что именно необходимо для выживания , — говорит Алексей Вилков.

Ситуация обязательно изменится, всё наладится. Принятие, мотивация и действия помогут справиться с трудностями, ободряет эксперт.

— Тревожный фон можно снизить с помощью легких аэробных физических нагрузок — пеших прогулок, плавания в бассейне. Для этого достаточно 30–40 минут в день. Нормализуйте сон, принимайте ванны с морской солью — это отличный релакс, — подсказывает Денис Прокофьев.

Для улучшения состояния можно по назначению врача пить травяные сборы. А вот снимать стресс с помощью алкоголя нельзя — спиртное только усугубит ситуацию. Отвлекаться от тревог поможет интересное хобби. В любом случае главное — не запускать хронический стресс , резюмирует Денис Прокофьев.

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Если неудачи преследуют в личной жизни, то психиатр советует принять тот факт, что в целом построить крепкие отношения всегда непросто. Независимо от того, какая у человека внешность, особенности личности и навыки.

— Для возникновения взаимной симпатии важно, чтобы совпало большое количество факторов — это всегда определенная удача. Нужно больше практики, чтобы неудачи от свиданий переживались менее болезненно. Как бы поставить их на поток, больше общаться, не замыкаться в себе, чтобы отдельная неудача не вызывала негативные переживания, а отношение к ним в целом было более спокойным, — говорит Алексей Вилков.

По словам психотерапевта, даже по условной статистике, если провести 10 встреч, то вероятность взаимности повышается и точно какое-то свидание будет успешным. При этом эксперт советует снижать требования к партнеру и самим свиданиям, помня, что идеальных людей и безукоризненных встреч не бывает. Если относиться ко всему проще и убрать завышенные ожидания, то вероятность успеха в личной жизни будет повышаться.

Стресс из-за работы

Если человек столкнулся с ситуацией невостребованности в профессиональной сфере, директор ассоциации экспертов кадрового развития «Люди. Бизнес. Будущее» Анастасия Юрлова советует в первую очередь пересмотреть стратегию поиска работы. Многие ограничиваются стандартными сайтами вакансий, но сегодня важно использовать все возможные каналы, подчеркивает эксперт.

— Помимо классических сайтов по поиску постоянной работы и подработок используйте профессиональные соцсети: LinkedIn, XING, а также Telegram-каналы с вакансиями. Посещайте группы в соцсетях и специализированные сообщества. Идите на прямой контакт с работодателями. Если есть компании, где хотелось бы работать, то можно напрямую написать в HR-отдел , — рассказывает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Анастасия Юрлова рекомендует заглянуть на фриланс-платформы, если нужны временные заказы.

— Обратите внимание на профессиональные сообщества. Здесь находят не только вакансии, но и нужные связи. Учитывайте и возможность найти вакансии по сарафанному радио и через знакомых , — продолжает эксперт.

Но прежде всего Анастасия Юрлова советует провести собственный аудит, ответив на два вопроса: что я умею? что нужно рынку?

— После этого обновите резюме в соответствии с нуждами рынка, усилив собственные компетенции. Обязательно проверьте свои соцсети. Удалите оттуда лишнюю информацию и ненужные фото. Сейчас не осталось бизнеса, который не смотрел бы соцсети соискателя , — подсказывает Юрлова.

Депрессия из-за потери работы действительно очень распространена, особенно среди тех, кто связывал свою идентичность с конкретной профессией . Невостребованность в этом случае часто воспринимается как личная неудача. Эксперт советует понимать, что рынок меняется и это не всегда зависит от человека.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Не замыкайтесь в себе — общение с коллегами и друзьями помогает сохранить ресурсное состояние и быть в курсе новостей и трендов. Поддерживайте физическую активность: даже обычные прогулки снижают уровень стресса, не говоря о спортзале. Четкий распорядок дня поможет избежать прокрастинации. Пусть временная потеря работы не станет для вас поводом запускать себя , — комментирует Юрлова.

По словам эксперта, даже маленькие шаги, например один отправленный отклик на вакансию в день, лучше, чем полный ступор.