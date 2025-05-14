В Белгородской области за сутки шестнадцать человек пострадали из-за атак ВСУ
В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область за минувшие сутки пострадали 16 мирных жителей. Об этом 14 мая сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«За вчерашний день в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины у нас пострадали 16 мирных жителей. <...> Сейчас в больницах находятся восемь человек, один из которых в крайне тяжелом состоянии», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Гладков также добавил, что правительство РФ направило очередной транш помощи промышленным предприятиям региона, которые потерпели ущерб на фоне атак киевского режима.
Ранее в этот день Гладков заявил, что водитель «Газели» ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в селе Вознесеновка Белгородской области. Губернатор уточнил, что мужчина получил баротравму и осколочные ранения конечностей.