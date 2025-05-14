В Белгородской области из-за атаки БПЛА пострадал водитель «Газели»

Водитель «Газели» ранен в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Вознесеновка Белгородской области. Об этом в среду, 14 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В селе Вознесеновка Шебекинского округа беспилотник ВСУ ударил по «Газели». Ранен водитель», — написал он в своем Telegram-канале.

Пострадавшего доставляют в больницу Белгорода на каретах скорой помощи, ему оказывается вся необходимая помощь, уточнил губернатор региона. По его словам, мужчина получил баротравму и осколочные ранения конечностей.

Накануне, 13 мая, Гладков сообщил, что в Белгородской области из-за атаки дронов пострадали два мирных жителя и три сотрудника скорой помощи. По словам Гладкова, FPV-дроны целились в пожарный расчет и медиков. После стало известно о еще одном пострадавшем, его госпитализировали в тяжелом состоянии.