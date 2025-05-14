В результате атак дронов в Белгородской области пострадал человек
В результате атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области пострадал еще один человек. Об этом в среду, 14 мая, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В селе Богун-Городок Борисовского района от удара FPV-дрона по грузовому автомобилю ранен мужчина», — написал Гладков в Telegram-канале.
По его словам, пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и баротравмой. Мужчине оказывается вся необходимая помощь, добавил Гладков.
Ранее, 13 мая, в Белгородской области из-за атаки дронов пострадали два мирных жителя и три сотрудника скорой помощи. По словам Гладкова, FPV-дроны целились в пожарный расчет и медиков.
11 мая Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата ВСУ на Белгородскую область пострадал мирный житель. Губернатор уточнил, что в Томаровскую районную больницу в тяжелом состоянии с баротравмой и множественными осколочными ранениями спины был доставлен мужчина, ему оказана необходимая медпомощь.