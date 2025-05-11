В Белгородской области в результате атаки беспилотника ВСУ пострадал мужчина
В результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область пострадал мирный житель. Об этом 11 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В результате очередного удара дрона ВСУ в селе Богун-Городок Борисовского района ранен мирный житель», — говорится в сообщении в его Telegram-канале.
Он уточнил, что в Томаровскую районную больницу в тяжелом состоянии с баротравмой и множественными осколочными ранениями спины был доставлен мужчина, ему оказывают необходимую медпомощь. Для продолжения лечения бригада скорой медицинской помощи транспортирует раненого в городскую больницу Белгорода.
Гладков 11 мая сообщил, что ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА по движущемуся автомобилю в Белгородской области, в результате чего пострадала женщина. У нее множественные слепые осколочные ранения руки и ноги. Помимо этого, у автомобиля выбиты стекла и поврежден кузов.