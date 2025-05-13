При атаках ВСУ в Белгородской области пострадали три сотрудника скорой помощи

Два мирных жителя и три сотрудника скорой помощи получили ранения в результате атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом 13 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Шебекино РЭБ (средством радиоэлектронной борьбы. — Ред.) был подавлен дрон. Он сдетонировал в воздухе. В результате мужчина получил ранения. Пострадавший самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ. У него минно-взрывная травма и осколочное ранение правого бедра», — написал Гладков в Telegram-канале.

По его словам, пострадавший продолжит лечение в белгородской городской больнице №2.

Сообщается, что в поселке Шамино Шебекинского округа в результате атаки беспилотника по частному дому мужчина получил баротравму. Медики скорой помощи оказали ему помощь на месте, от госпитализации отказался, уточняется в публикации.

«Несколько FPV-дронов врага атаковали снова. Целились в пожарный расчет и медиков. Бригады работали под прикрытием группы «Орлан». Один дрон был сбит, по второму — помог РЭБ, и беспилотник взорвался рядом с машиной скорой помощи. Врач, фельдшер и водитель получили баротравмы. Для лечения они будут направлены в областную клиническую больницу», — добавил губернатор.

Ранее, 11 мая, Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) ВСУ на Белгородскую область пострадал мирный житель. Губернатор уточнил, что в Томаровскую районную больницу в тяжелом состоянии с баротравмой и множественными осколочными ранениями спины был доставлен мужчина, ему оказана необходимую медпомощь.