Возить по-русски: Госдума смягчила требования к машинам такси

Требования к уровню локализации автомобилей такси будут заметно смягчены, а их введение перенесено на более поздний срок, причем ряд регионов получит дополнительную отсрочку. Соответствующие поправки одобрены Госдумой. Тем не менее после вступления этих требований в силу рынок такси могут покинуть до полумиллиона водителей, а затраты на обновление автопарка обойдутся в сотни миллиардов рублей, считают эксперты. При этом тарифы на услуги такси могут резко вырасти, предупреждают специалисты. Подробности в материале «Известий».

Баллы и СПИКи

Государственная дума приняла сразу во втором и третьем чтениях поправки к закону «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в РФ», предусматривающие введение требований к уровню локализации моделей, которые используются в качестве такси. Информация об этом опубликована в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты парламента.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Изначально предполагалось, что новый закон начнет действовать с 1 октября этого года. Однако теперь дата вступления его в силу перенесена на 1 марта 2026 года. С этого момента для использования в качестве такси разрешается приобретать только автомобили, уровень локализации которых «соответствует совокупному количеству баллов, установленному нормативным правовым актом правительства Российской Федерации для целей осуществления закупок продукции автомобилестроения для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Согласно постановлению правительства РФ от 16 марта 2024 года № 317, в настоящее время для легковых машин действует порог в 3,2 тыс. баллов, с 2027 года он увеличивается до 3,5 тыс. баллов, а с 2028-го — до 3,7 тыс. баллов.

При этом в итоговом тексте закона частично смягчены требования, которым должны отвечать машины такси. В частности, появилась норма, позволяющая использовать в качестве такси модели, на производство которых до 1 марта 2025 года заключены специнвестконтракты (СПИК). Более того, отдельным решением правительства допускается возможность расширения перечня таких машин за счет моделей, на которые СПИК заключен после 1 марта 2025 года. Нормы, касающиеся СПИКов, будут действовать до 1 января 2033 года. После этой даты для работы в такси допустят только машины, набирающие необходимое количество баллов по локализации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Кроме того, для ряда регионов вводится отсрочка вступления в силу требований по локализации автомобилей такси. В частности, в Калининградской области и регионах Сибирского федерального округа они начинают действовать с 1 марта 2028 года, а в регионах Дальневосточного федерального округа — с 1 марта 2030 года.

Экономика вместо табу

В первом чтении этот законопроект был принят еще в январе 2024 года, и с того момента вокруг него не утихали споры. Так, в феврале этого года в РСПП выступили с инициативой перенести его введение на осень 2026 года. Накануне Общественный совет по развитию призвал пересмотреть требования по локализации автомобилей такси. Вместо запрета на использование иностранных автомобилей общественники предлагали установить приоритетное использование машин отечественного производства.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По словам председателя совета Ирины Зариповой, закрепление технических критериев, касающихся локализации моделей такси, в федеральном законе бессмысленно в современных экономических условиях, и это не будет стимулировать правительство РФ к разработке программ производства специализированных автомобилей для такси.

— Простой запрет на использование нелокализованных средств производства услуги легкового такси не имеет аналогов в российской промышленной политике в других отраслях экономики, перегрузит действующую административную систему регулирования такси, кратно увеличит теневой сектор и вызовет недовольство граждан России, привыкших к определенному уровню качества и комфорта, — подчеркнула она.

Отрасль не против локализации автомобилей такси, однако эта процедура должна быть осуществлена не введением запретов, а прежде всего экономическими мерами, считает руководитель центра компетенций международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус. Одним из рычагов воздействия может являться введение платного и дифференцированного принципа в зависимости от степени локализации для внесения в региональный реестр такси сведений или изменений, полагает он.

— Это обеспечит справедливость регулирования: перевозчики сохраняют возможность использования нелокализованных автомобилей, но экономически будет выгоднее использовать российские модели, — заявил он «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В сервисе такси «Максим» считают, что принятый закон усложнился «бюрократическими, совершенно непонятными баллами и СПИКами». Единственный критерий, необходимый критерий локализации — факт производства автомобиля на территории РФ, отмечают в компании.

— В полномочиях федеральных министерств — работать с автопроизводителями, заводить новых, создавать им такие условия, чтобы они переносили полный цикл производства на территорию России. И перевозчики тут совершенно не при чем. Любой легковой автомобиль, произведенный на территории России, должен подходить для работы в такси, — сообщили «Известиям» в пресс-службе сервиса.

Вопросы к локализации

Предложенные требования к локализации автомобилей такси вызывают сомнения у экспертов. По словам главного редактора «За рулем» Максима Кадакова, в первоначальном варианте (без учета СПИКов) от сферы такси фактически отсекались практически все собираемые в России автомобили, за исключением 3–4 моделей, которые укладываются в нормы по баллам. Теперь же в законе появилась другая крайность, указывает он.

— У нас практически по всем моделям заключены СПИКи, которые предполагают достижение того или иного уровня локализации к определенному периоду времени. Но сейчас в подавляющем большинстве случае этот уровень весьма небольшой. Однако уже сейчас такие модели могут использоваться в качестве такси, — заявил «Известиям» Максим Кадаков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По его мнению, гораздо логичнее была бы схема с перечнем конкретных моделей, которые могут применяться в такси. И его можно было бы оперативно расширять, в случае если та или иная машина достигнет требуемого уровня локализации . Станислав Швагерус также считает, что вопрос локализации машин такси вообще не стоило решать принятием закона. Для этого вполне было бы достаточно постановления правительства с перечнем моделей, который можно было бы гораздо оперативнее расширять и дополнять в случае необходимости, уверен эксперт.

Между тем сейчас уровень локализации автомобилей, выпускаемых в России, пока невелик. Несмотря на то что, согласно принятой в 2022 году Стратегии развития автомобильной промышленности, по итогам 2024 года он должен был составить 55%, его фактический уровень по итогам прошлого года составил только 33%. Такие цифры озвучил в ходе конференции IMAF директор центра анализа и прогнозирования отрасли ФГУП НАМИ Александр Горчаков.

Под ударом — самозанятые

По расчетам экспертов аналитического центра при правительстве РФ для обновления автопарка такси по всей стране потребуется до 290 млрд рублей. При этом, отмечают в аналитическом центре, основная нагрузка ляжет на самозанятых водителей, которые работают на личных автомобилях.

Например, на Дальнем Востоке и в Сибири, для которых предусмотрена отсрочка, доля принадлежащих самозанятым иностранных автомобилей в сфере такси составляет 94 и 76% соответственно. Таким образом, по прогнозам специалистов аналитического центра при правительстве РФ, из-за введения требований по локализации рынок такси могут покинуть до 500 тыс. водителей, которые не смогут заменить личный автомобиль на подходящий под новые критерии.

Фото: ТАСС/Олег Елков

Прогнозы аналитиков подтверждаются и данными из регионов. Так, по информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, в настоящий момент в региональном реестре такси зарегистрировано 4563 перевозчика, из них 4087 имеют статус «самозанятый», что составляет более 89% от общего количества перевозчиков. При этом из 18 724 зарегистрированных в региональном реестре такси машин только 591 автомобиль является российским, что составляет 3,2% от общего количества транспортных средств.

— В настоящее время основным инструментом обновления автопарка легкового такси является лизинг, данный продукт недоступен физическим лицам (самозанятым), — отметили в минтрансе Новосибирской области. — При принятии законопроекта большей части водителей придется покинуть сферу деятельности легкового такси либо уйти в нелегальный бизнес, что негативно скажется на тарифах и безопасности пассажиров. Отсутствие высокого уровня комфорта и безопасности делает отечественные автомобили непривлекательными для перевозчиков и пассажиров.

Уйти в тень и поднять тарифы

После введения требований к локализации автомобилей такси самозанятые водители, занимающиеся подработкой на личных авто, окончательно теряют смысл легализовываться в отрасли, считает руководитель союза «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

— Они и раньше активно уходили в тень после принятия 580-ФЗ «О такси», теперь же этот процесс ускорится. Работать будут, как и раньше, — через чаты, без налогов и контроля. Таких чатов уже больше 10 тыс., по данным осеннего исследования, а водителей на своих авто — более 2,5 млн, — заявил он «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По его мнению, таксопарки вынужденно перейдут на китайский эконом-сегмент, «автомобили которого, как уже показала практика, работают в два раза меньше по пробегу до списания, чем корейские или японские аналоги».