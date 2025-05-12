Совет по развитию такси попросил Госдуму пересмотреть локализацию авто

Общественный совет по развитию такси призвал пересмотреть законопроект по локализации автомобилей в российский таксомоторных перевозках, который планируется рассмотреть во втором чтении 13 мая. Вместо запрета на использование иностранных автомобилей в такси общественники предложили установить приоритетное использование локализованных в РФ машин. Об этом говорится в обращении председателя совета Ирина Зариповой (есть в распоряжении «Известий») на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина.

В обращении говорится, что законопроект нуждается в дополнительной доработке, которая включала бы в себя определение требований к локализованному автомобилю для такси согласно положениям ФЗ от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». Вместе с этим предлагается ввести законодательный механизм приоритетного использования российской промышленной продукции (автомобилей такси) вместо запретительной нормы.

«Приоритет должен основываться на справедливой дифференцированной системе — экономической выгоде для использующих отечественные автомобили и повышенных платежей для использующих по разным экономическим причинам иномарки», — отметили в совете.

В организации считают, что закрепление технических критериев в федеральном законе «бессмысленно в современных экономических условиях и не будет стимулировать правительство Российской Федерации к разработке программ производства специализированных автомобилей для такси, как это практиковалось в Советском Союзе и реализуется в настоящее время в КНР».

«Простой запрет на использование нелокализованных средств производства услуги легкового такси не имеет аналогов в российской промышленной политике в других отраслях экономики, перегрузит действующую административную систему регулирования легкового такси, кратно увеличит теневой сектор и вызовет недовольство граждан России, привыкших к определенному уровню качества и комфорта российского такси», — отмечается в письме.

6 мая сообщалось, что комитет Госдумы по транспорту рассматривает возможность вступления законопроекта о локализации в силу весной 2026 года. До этого, 10 апреля, стало известно, что на необходимости дальнейшего обсуждения этого законопроекта настаивает государственно-правовое управление (ГПУ) администрации президента РФ.