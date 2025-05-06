Отечественный водитель: введение локализации такси могут перенести на 2026 год

Сроки по скандальному закону о локализации такси сдвигаются: в Госдуме допускают возможность вступления его в силу весной 2026 года. Пока законопроект одобрен в первом чтении, но против него выступили в РСПП, таксопарках, есть претензии и у правового управления Администрации президента. Впрочем, одним из основных нареканий к поправкам были сроки вступления их в силу — октябрь 2025 года. Запланированная отсрочка лишь откладывает решение проблемы, полагают эксперты. Представители отрасли просят переработать документ с учетом предложений таксопарков и общественников.

Кто выступил против закона

Скандальный законопроект о локализации такси может быть принят и вступить в силу в марте 2026 года. Такая дата содержится в новой версии документа, которую комитет Госдумы по транспорту в апреле этого года разослал в федеральные органы исполнительной власти (есть в распоряжении «Известий»).

Законопроект о локализации такси был внесен на рассмотрение в Госдуму сенатором Андреем Кутеповым и депутатом от «Единой России» Владимиром Гутеневым в ноябре 2023 года. В январе 2024 года проект был принят в первом чтении. Согласно ему, с 1 октября 2025 года автомобили для легковых перевозок можно будет приобретать только отечественные — их должны производить российские концерны, степень локализации элементов машины должна быть высокой, а для ее оценки вводится система баллов.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Предложенные поправки и их первое чтение вызвало большой общественный резонанс. В конце февраля 2025 года Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предупредил о возможных рисках, связанных с принятием поправок . Президент союза Александр Шохин призвал к «разумному компромиссу» — переносу срока введения изменений с 1 октября 2025 года на 1 октября 2026 года.

Против нынешней редакции выступило государственно-правовое управление (ГПУ) Администрации президента РФ — соответствующее письмо в комитет Госдумы по транспорту есть, писали «Известия». Там указали, что необходимо и дополнительное обсуждение «с участием представителей заинтересованных структур».

В ГПУ отдельно сообщили о претензиях к документу со стороны силовых структур. В частности, сочли избыточным и необоснованным создание информационной системы для учета моделей, отвечающих требованиям легкового такси. Этот пункт есть в законопроекте. Вместо этого предлагается создать перечень моделей транспортных средств.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В ответе ГПУ председателю АНО Союз цифровых платформ «Цифровой мир» Валерию Корнееву отмечается, что комитет Госдумы по транспорту дорабатывает документ ко второму чтению.

Принятие закона о локализации автотранспорта в легковых перевозках возможно только после появления на конвейерах российских автозаводов комфортных и надежных автомобилей , говорится в письме Союза пользователей платформ «Цифровой мир». Оно в марте 2025 года было направлено в правительство и отечественным автопроизводителям.

Как реагирует профессиональное сообщество

В конце апреля 2025 года законопроект, вызывающий споры, обсуждался на конференции «Прогноз результатов принятия законопроекта о локализации такси для российских регионов». В ней участвовали депутаты Госдумы и региональных парламентов, представители транспортных ведомств СФО и Дальнего Востока, отраслевых и общественных организаций.

Эксперты согласились с необходимостью поддержки промышленного суверенитета страны, но акцентировали внимание на взвешенном подходе к срокам. Их предлагали согласовать со всеми заинтересованными сторонами, особенно с регионами, в которых бизнес-модель регионального такси кардинально отличается от легковых перевозок в крупных городах. В таких субъектах федерации ( Сибирь, Дальний Восток) более 90% водителей — это самозанятые на личных автомобилях, тогда как в других частях страны основные игроки — это таксопарки.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В законопроекте должны быть механизмы, регулирующие работу такси, а не требования к локализованному автомобилю, заявил на конференции глава центра компетенций Международного Евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус.

— Не может быть закона о машине в такси, у нас же нет законов о локализованных кофеварках или лопатах , — сказал эксперт.

В стране нет отечественных бюджетных автомобилей, которые удовлетворяют требованиям отрасли , заявляли представители таксопарков. А руководитель Союза самозанятых России Иван Литвинов отметил, что требование о локализации может касаться только парков: они имеют инвестиции и норму прибыли.

— Но закон не может быть распространен на личные автомобили частных водителей, так как им недоступен лизинг. А фактическая процентная ставка по автокредитам сегодня равна 32% , — обратил внимание эксперт.

Фото: TASS/Sebastian Gollnow

Он привел расчеты этой организации, согласно которым ежемесячный платеж по автокредиту на семь лет за автомобиль стоимостью 1,5 млн рублей составит 44 тыс. рублей, переплата будет 2,2 млн.

— Покупая такую машину, таксист заплатит в 2,5 раза больше ее стоимости, — отметил Иван Литвинов.

За пределами мегаполисов срок окупаемости бюджетного автомобиля по актуальным ценам превысил пять лет, что вдвое превышает жизненный срок эксплуатации машины в такси.

Такси в Сибири и на Дальнем Востоке

Введение локализации такси, например, в Хабаровском крае представляет существенные риски, признали представители главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края.

— Исторически сложилось, что легковые автомобили отечественного производства составляют очень небольшую долю общего автопарка, — добавил зампредседателя постоянного комитета по экономическому развитию Сахалинской областной Думы Юрий Им.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

По его словам, с введением норм, требующих одномоментного перевода такси на отечественные транспортные средства, возникнет дефицит машин, специализированного автосервиса, и цены взлетят.

— Необходим продолжительный переходный период и минимальные требования по количеству локализованных авто, — отметил Юрий Им.

Среди причин недовольства отечественным автопромом — отсутствие желаемых вариантов комплектации, высокая стоимость владения из-за частого ремонта, долгого ожидания запчастей и связанных с этим простоев. Есть претензии и к логистике — уже купленную российскую машину в отдаленных от центра страны регионах приходится ждать несколько месяцев.

Как отметил руководитель юридического департамента сервиса «Максим» Антон Смеркис, в законопроекте говорится только о новых автомобилях. А это значит, по его мнению, что кроме ограничения по месту производства, отрасль получит еще и ограничение по возрасту машин.

— Более 90% используемых автомобилей в восточных регионах нашего сервиса — это иномарки. Перевозчики уже таким образом проголосовали против рассматриваемого законопроекта, который не учитывает интересы участников рынка перевозок. Единственный субъект, чьи интересы учтены — автопроизводители, — добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Обращение к губернаторам всех регионов Сибирского федерального округа и Дальнего Востока с просьбой дать собственную оценку запрета на использование автомобилей, произведенных в других странах, для перевозок в такси, направил «Цифровой мир» (есть у «Известий»).

Поможет ли отсрочка

Комплекс предложений по доработке законопроекта ко второму чтению разработали и в «Общественном совете по развитию такси», сообщили «Известиям» в пресс-службе организации. Письма уже направили автозаводам, в Минпромторг, а также одному из авторов законопроекта, председателю Комитета Совфеда по экономической политике Андрею Кутепову (есть у редакции).

В частности, общественники просят отсрочить вступление закона в силу до момента обсуждения и согласования его с таксомоторным рынком, внедрить прямые субсидии компаниям, уточнить технические требования к автомобилям, поддержать сервисную инфраструктуру и отказаться от жесткой балльной системы в пользу отраслевых стандартов.

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

«Просим рассмотреть прилагаемый перечень предложений как основание для внесения изменений ко второму чтению законопроекта. Мы убеждены, что только сбалансированный подход позволит обеспечить как выполнение задач национальной промышленной политики, так и устойчивое развитие сферы легкового такси в интересах граждан, занятых в отрасли, и пассажиров», — говорится в документе.

Введение обязательной локализации в нынешнем виде может привести к негативным последствиям: сокращению численности легальных перевозчиков в таксомоторной отрасли, а именно самозанятых водителей, снижению транспортной мобильности и доступности перевозок для населения в муниципалитетах, ухудшению технического состояния автопарков, росту аварийности.

« При введении любых требований необходимо учитывать реальную ситуацию и создавать не барьеры для бизнеса, а вводить стимулирующие программы развития, как отечественной автопромышленности, так и для бизнеса такси . Таксомоторные компании выступают за поддержку производства автомобилей и постоянное их улучшение с точки зрения безопасности, качества и надежной эксплуатации», — подчеркнули в совете.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перевести все таксопарки на российские машины — нереально, считает управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. После ухода европейских, японских и корейских брендов рынок фактически переориентировался на китайские марки.

— Они оказались максимально удобными для коммерческого использования: в достатке, по приемлемым ценам, с более-менее предсказуемым обслуживанием и запасными частями, — отметила она. — Российские автомобили, включая модели Lada и Aurus, пока не могут конкурировать с китайскими аналогами по соотношению цены и качества, комфорта, ресурса и эксплуатационных затрат.

Кроме того, автопарки и лизинговые компании сталкиваются с ограниченным выбором моделей, подходящих для такси.

— Отсрочка — это временное решение, которое скорее откладывает решение проблемы, — полагает Екатерина Косарева. — За это время не произойдет кардинального роста производства или появления большого числа новых моделей.

Нужны комплексные меры поддержки, добавила эксперт: от расширения модельного ряда до субсидирования закупок, сервисной инфраструктуры и программ утилизации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Исполнительный директор ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская согласилась с тем, что сдвиг сроков — не решение проблемы.

— Две трети российских перевозчиков не готовы закупать машины отечественного производства для обновления парков из-за того, что они часто ломаются, долго простаивают и поэтому не приносят дохода, — сказала она.